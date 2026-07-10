Хакери заявили, що виявили листування російської журналістки Собчак із Єрмаком у березні 2022 року

Хакерське угруповання Black Mirror разом із проєктом "ВЧК-ОГПУ" стверджує, що зламало особистий Telegram-акаунт російської журналістки Ксенії Собчак та отримало доступ до її приватних листувань. Серед оприлюднених матеріалів виявлено розмови Собчак із колишнім керівником ОП Андрієм Єрмаком у березні 2022 року.

Про це пише видання "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

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Листування з Єрмаком

Сама Ксенія Собчак 8 липня публічно поскаржилася на кібератаку на її електронну пошту та доступ хакерів до її Telegram-каналів "Собчак" і "Кровавая барыня". Спершу вона намагалася назвати перші опубліковані хакерами скриншоти фейками та видалила їх, проте Black Mirror та проєкт "ВЧК-ОГПУ" оприлюднили наступного дня розширену базу, включно з голосовими повідомленнями.

Найбільший резонанс викликав чат із контактом, підписаним як "Єрмак". Переписка та зафіксовані дзвінки відбувалися у березні 2022 року — невдовзі після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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Як випливає зі скриншотів, Єрмак називав Собчак розумною та казав, що "вона зможе щось придумати", а також те, що в них багато спільних знайомих.

Натомість Собчак детально звітувала про свій поспішний виїзд до Ізраїлю та фінансові проблеми після початку війни:

"Поки що я виїхала з країни з дитиною. Але там залишилися мама й чоловік. Редакція переїжджає і працюватиме тут. На жаль, тут у нас немає ні рахунків, ні громадянства, тому розв’язуємо ці питання... Поки що публікуємо перевірену інформацію та намагаємося чесно виконувати свій професійний обов’язок. Але, якщо чесно, стан дуже важкий. Й умови теж", — писала Собчак українському посадовцю.

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Де перебувала в той момент Собчак і куди вона збиралася перевезти редакцію, з цього діалогу незрозуміло. Однак з іншого листування, яке хакери датували лютим-березнем 2022 року, випливає, що на початку повномасштабної війни російська журналістка виїжджала до Ізраїлю.

Кремлівська цензура

Також у злитих хакерами розмовах Собчак є її суперечки зі шеф-редактором її ж новинних ресурсів Сергієм Тітовим через те, як висвітлювали атаку українських дронів на Москву. Це буцімто порушило "домовленості" між нею та владою.

Зі свого боку, головред Тітов визнавав, що його ресурси за вказівкою Собчак і так тотально цензурують внутрішній російський порядок денний:

"І так уже хочу повіситися, бо мої ресурси нічого не пишуть ні про дефіцит бензину (окрім офіційних повідомлень), ні про викрадення людей просто з вулиць у Пензі", — скаржився редактор.





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