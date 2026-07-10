Хакеры заявили, что обнаружили переписку российской журналистки Собчак с Ермаком в марте 2022 года

Хакерская группировка Black Mirror совместно с проектом "ВЧК-ОГПУ" утверждает, что взломала личный аккаунт российской журналистки Ксении Собчак в Telegram и получила доступ к её частной переписке. Среди обнародованных материалов обнаружены переписки Собчак с бывшим главой ОП Андреем Ермаком в марте 2022 года.

Об этом пишет издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

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Переписка с Ермаком

Сама Ксения Собчак 8 июля публично пожаловалась на кибератаку на ее электронную почту и доступ хакеров к ее Telegram-каналам "Собчак" и "Кровавая барыня". Сначала она пыталась назвать первые опубликованные хакерами скриншоты фейками и удалила их, однако Black Mirror и проект "ВЧК-ОГПУ" обнародовали на следующий день расширенную базу данных, включая голосовые сообщения.

Наибольший резонанс вызвал чат с контактом, подписанным как "Ермак". Переписка и зафиксированные звонки имели место в марте 2022 года — вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Как следует из скриншотов, Ермак называл Собчак умной и говорил, что "она сможет что-то придумать", а также отмечал, что у них много общих знакомых.

В свою очередь, Собчак подробно рассказала о своей поспешной поездке в Израиль и финансовых проблемах после начала войны:

"Пока что я уехала из страны с ребенком. Но там остались мама и муж. Редакция переезжает и будет работать здесь. К сожалению, здесь у нас нет ни счетов, ни гражданства, поэтому решаем эти вопросы... Пока что публикуем проверенную информацию и стараемся честно выполнять свой профессиональный долг. Но, если честно, ситуация очень тяжелая. И условия тоже", — писала Собчак украинскому чиновнику.

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Где находилась в тот момент Собчак и куда она собиралась перевезти редакцию, из этого диалога непонятно. Однако из другой переписки, которую хакеры датировали февралем-мартом 2022 года, следует, что в начале полномасштабной войны российская журналистка уезжала в Израиль.

Кремлевская цензура

Также в слитых хакерами разговорах Собчак фигурируют её споры с шеф-редактором её же новостных ресурсов Сергеем Титовым по поводу того, как освещалась атака украинских дронов на Москву. Это якобы нарушило "договоренности" между ней и властями.

Со своей стороны, главред Титов признавал, что его ресурсы по указанию Собчак и так тотально цензурируют внутреннюю российскую повестку дня:

"И так уже хочу повеситься, потому что мои ресурсы ничего не пишут ни о дефиците бензина (кроме официальных сообщений), ни о похищениях людей прямо с улиц в Пензе", — жаловался редактор.





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