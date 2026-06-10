Хотел подписать меморандум, - Лубинец рассказал о звонке Ермака и предложении о сотрудничестве после увольнения из ОП

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что после ухода с поста главы Офиса президента Андрей Ермак связывался с ним по телефону и предлагал продолжить сотрудничество.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Что рассказал Лубинец?

По словам Лубинеца, Ермак позвонил ему уже в статусе адвоката, когда возглавил комитет в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Он сказал, что сейчас как адвокат занимается защитой прав пострадавших от войны и предложил сотрудничество... Он предложил подписать меморандум", - рассказал Лубинец.

Омбудсмен заверил, что отказал Ермаку и объяснил это тем, что в этом не было необходимости: "Я считаю, что если я подписываю меморандум с дополнительным инструментарием защиты прав человека, то я автоматически не справляюсь со своей работой".

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Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

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