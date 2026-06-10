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Новости Увольнение Ермака
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Хотел подписать меморандум, - Лубинец рассказал о звонке Ермака и предложении о сотрудничестве после увольнения из ОП

Дмитрий Лубинец о задержании сотрудников ТЦК в Одессе

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что после ухода с поста главы Офиса президента Андрей Ермак связывался с ним по телефону и предлагал продолжить сотрудничество.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Что рассказал Лубинец?

По словам Лубинеца, Ермак позвонил ему уже в статусе адвоката, когда возглавил комитет в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Он сказал, что сейчас как адвокат занимается защитой прав пострадавших от войны и предложил сотрудничество... Он предложил подписать меморандум", - рассказал Лубинец.

Омбудсмен заверил, что отказал Ермаку и объяснил это тем, что в этом не было необходимости: "Я считаю, что если я подписываю меморандум с дополнительным инструментарием защиты прав человека, то я автоматически не справляюсь со своей работой".

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Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
  • 18 мая Ермак вышел из СИЗО.

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Автор: 

Лубинец Дмитрий (580) Ермак Андрей (1664)
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Топ комментарии
+7
Все що пов'язано із зелупою це все Погань і Нечисть. Кончані гниди
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10.06.2026 08:41 Ответить
+4
Важко після вершини влади знайти себе...
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10.06.2026 08:04 Ответить
+4
А коли дЕрьмак рулив то сраку ти, принціповий, йому вилізував.
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10.06.2026 08:16 Ответить
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Самі з вусами - пішов нах - Лубінець
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10.06.2026 08:03 Ответить
Важко після вершини влади знайти себе...
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10.06.2026 08:04 Ответить
А коли дЕрьмак рулив то сраку ти, принціповий, йому вилізував.
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10.06.2026 08:16 Ответить
Поки уповноважений справяється активно в фейсбуці з дотриманням прав людини, а люди зазвичай відписки отримують від них
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10.06.2026 08:34 Ответить
Якщо би підписав,то означало би,що повністю з ним в спілці.
А за козирем тягнеться великий шлейф негативу,починаючи з "оману". Лише, по Д.Штаньку що хіба заслуговує.
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10.06.2026 08:37 Ответить
В сухому залишку. Єрмак на свободі з грошима,які,або виведені за кордон,або в надійних руках та схованках. Підозра - до дупи. Навіть,якщо справа дійде до суду то це буде роками, до спливу строків,або угоди з прокурором ( у найгіршому випадку!)..Гроші на це є і їх дох....я....Звісно без позбавлення свободи...Сидять тільки шістки...максимум рівень районного судді з мухосранська....І то за ДТП....На жаль.
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10.06.2026 08:38 Ответить
Все що пов'язано із зелупою це все Погань і Нечисть. Кончані гниди
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10.06.2026 08:41 Ответить
Питання в тому чому??????? Чому єрмак не сидить на зоні??????
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10.06.2026 08:42 Ответить
А, пробачте за цікавість, диплом якого вузу у Єрмака? Бо щось і Баканов адвокат, чи не разом вчились?
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10.06.2026 08:49 Ответить
Разом. У школі фсб.
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10.06.2026 09:56 Ответить
Ось все що треба знати кожному українцю про цього штопаного ЗЕгандона!!!https://x.com/VinWerwolf/status/2064441428646699132?s=20
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10.06.2026 09:30 Ответить
А не хоче розповісти Лубінець, як при його зустрічі з кацапами, хтось, хто його супроводжував з влади, поліз обніматись з ефесбешниками?

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10.06.2026 10:09 Ответить
Цікаво а як Лубінець відповість на питання А ХТО ТАКИЙ ВОВА?
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10.06.2026 10:28 Ответить
 
 