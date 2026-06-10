Хотел подписать меморандум, - Лубинец рассказал о звонке Ермака и предложении о сотрудничестве после увольнения из ОП
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что после ухода с поста главы Офиса президента Андрей Ермак связывался с ним по телефону и предлагал продолжить сотрудничество.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец рассказал в интервью "Радио Свобода".
Что рассказал Лубинец?
По словам Лубинеца, Ермак позвонил ему уже в статусе адвоката, когда возглавил комитет в Национальной ассоциации адвокатов Украины.
"Он сказал, что сейчас как адвокат занимается защитой прав пострадавших от войны и предложил сотрудничество... Он предложил подписать меморандум", - рассказал Лубинец.
Омбудсмен заверил, что отказал Ермаку и объяснил это тем, что в этом не было необходимости: "Я считаю, что если я подписываю меморандум с дополнительным инструментарием защиты прав человека, то я автоматически не справляюсь со своей работой".
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
-
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
-
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
-
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
- 18 мая Ермак вышел из СИЗО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А за козирем тягнеться великий шлейф негативу,починаючи з "оману". Лише, по Д.Штаньку що хіба заслуговує.