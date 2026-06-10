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Новини Звільнення Єрмака
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Хотів підписати меморандум, - Лубінець розповів про дзвінок Єрмака та пропозицію співпраці після звільнення з ОП

Дмитро Лубінець про затримання працівників ТЦК в Одесі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що після звільнення з посади керівника Офісу президента Андрій Єрмак зв’язувався з ним телефоном і пропонував продовжити співпрацю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лубінець в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Що розповів Лубінець?

За словами Лубінця, Єрмак зателефонував йому вже у статусі адвоката, коли очолив комітет у Національній асоціації адвокатів України.

"Він сказав, що зараз як адвокат займається захистом прав постраждалих від війни і запропонував співпрацю... Він запропонував підписати меморандум", - розповів Лубінець.

Омбудсмен запевнив, що відмовив Єрмаку і пояснив це тим, що в цьому не було необхідності: "Я вважаю, що якщо я підписую меморандум з додатковим інструментарієм захисту прав людини, то я автоматично не справляюся зі своєю роботою".

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Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
  • 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

Читайте: У Зеленського тепер кажуть, що Єрмак не був впливовим, а ОП - це всього лиш канцелярія

Автор: 

Лубінець Дмитро (718) Єрмак Андрій (1780)
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Самі з вусами - пішов нах - Лубінець
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10.06.2026 08:03 Відповісти
Важко після вершини влади знайти себе...
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10.06.2026 08:04 Відповісти
А коли дЕрьмак рулив то сраку ти, принціповий, йому вилізував.
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10.06.2026 08:16 Відповісти
Поки уповноважений справяється активно в фейсбуці з дотриманням прав людини, а люди зазвичай відписки отримують від них
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10.06.2026 08:34 Відповісти
Якщо би підписав,то означало би,що повністю з ним в спілці.
А за козирем тягнеться великий шлейф негативу,починаючи з "оману". Лише, по Д.Штаньку що хіба заслуговує.
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10.06.2026 08:37 Відповісти
В сухому залишку. Єрмак на свободі з грошима,які,або виведені за кордон,або в надійних руках та схованках. Підозра - до дупи. Навіть,якщо справа дійде до суду то це буде роками, до спливу строків,або угоди з прокурором ( у найгіршому випадку!)..Гроші на це є і їх дох....я....Звісно без позбавлення свободи...Сидять тільки шістки...максимум рівень районного судді з мухосранська....І то за ДТП....На жаль.
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10.06.2026 08:38 Відповісти
Все що пов'язано із зелупою це все Погань і Нечисть. Кончані гниди
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10.06.2026 08:41 Відповісти
Питання в тому чому??????? Чому єрмак не сидить на зоні??????
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10.06.2026 08:42 Відповісти
А, пробачте за цікавість, диплом якого вузу у Єрмака? Бо щось і Баканов адвокат, чи не разом вчились?
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10.06.2026 08:49 Відповісти
 
 