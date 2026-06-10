Хотів підписати меморандум, - Лубінець розповів про дзвінок Єрмака та пропозицію співпраці після звільнення з ОП
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що після звільнення з посади керівника Офісу президента Андрій Єрмак зв’язувався з ним телефоном і пропонував продовжити співпрацю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лубінець в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Що розповів Лубінець?
За словами Лубінця, Єрмак зателефонував йому вже у статусі адвоката, коли очолив комітет у Національній асоціації адвокатів України.
"Він сказав, що зараз як адвокат займається захистом прав постраждалих від війни і запропонував співпрацю... Він запропонував підписати меморандум", - розповів Лубінець.
Омбудсмен запевнив, що відмовив Єрмаку і пояснив це тим, що в цьому не було необхідності: "Я вважаю, що якщо я підписую меморандум з додатковим інструментарієм захисту прав людини, то я автоматично не справляюся зі своєю роботою".
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
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Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
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Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
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Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
- 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.
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