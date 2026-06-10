Хотів підписати меморандум, - Лубінець розповів про дзвінок Єрмака та пропозицію співпраці після звільнення з ОП

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що після звільнення з посади керівника Офісу президента Андрій Єрмак зв’язувався з ним телефоном і пропонував продовжити співпрацю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лубінець в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Що розповів Лубінець?

За словами Лубінця, Єрмак зателефонував йому вже у статусі адвоката, коли очолив комітет у Національній асоціації адвокатів України.

"Він сказав, що зараз як адвокат займається захистом прав постраждалих від війни і запропонував співпрацю... Він запропонував підписати меморандум", - розповів Лубінець.

Омбудсмен запевнив, що відмовив Єрмаку і пояснив це тим, що в цьому не було необхідності: "Я вважаю, що якщо я підписую меморандум з додатковим інструментарієм захисту прав людини, то я автоматично не справляюся зі своєю роботою".

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Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

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