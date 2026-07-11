Стубб сподівається на китайський тиск на РФ: "Китай непохитний щодо неприпустимості ядерної ескалації"

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив сподівання, що РФ не застосовуватиме ядерної зброї, та згадав про розмову з главою МЗС Китаю з приводу цього

Про це він сказав в інтервʼю СNBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На запитання журналіста, чи може колись Путін використати ядерну зброю, Стубб відповів: сподівається, що ні.

Зокрема, він згадав про свою розмову з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

"Ми обговорили питання ядерної зброї. І китайці дуже непохитні щодо неприпустимості ядерної ескалації. Це дуже важливо, що ми можемо це стримати. Але завжди може бути загроза ескалації, і ми маємо сприймати це серйозно", – зазначив Стубб.

Водночас фінський президент сподівається, що Пекін буде тиснути на РФ, аби та закінчила війну проти України.

"Ми всі маємо бути залучені. Ось чому я продовжую говорити, що Індія є ключовим учасником, Туреччина. Звичайно: США та президент Трамп – ключові гравці", – сказав Стубб.

На його думку, ідеальним рішенням на шляху до завершення війни в Україні є спершу встановлення перемирʼя – а потім переговори для встановлення умов для миру.

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