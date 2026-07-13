Трамп просить призначити сестру Грема до Сенату

Президент США Дональд Трамп заявив, що порекомендував призначити сестру сенатора Ліндсі Грема на місце після його смерті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

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Кого пропонують на місце сенатора

Трамп зазначив, що звернувся до губернатора Південної Кароліни Генрі Макмастера з рекомендацією призначити Дарлін Грем Нордоне тимчасовою сенаторкою.

"Це було б чудовою даниною пам’яті Ліндсі, який її дуже любив!" — написав президент США.

Як повідомляється, Ліндсі Грем був дуже близький зі своєю сестрою. Він став її опікуном у молодому віці після смерті батьків.

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Що відомо про призначення і смерть Грема

Згідно із законодавством штату, губернатор може призначити тимчасового сенатора, щоб заповнити вакантне місце. Тимчасовий сенатор виконуватиме обов’язки до завершення терміну, поки тривають праймеріз для визначення кандидата від Республіканської партії.

У губернатора запланована пресконференція, на якій він має оголосити про рішення.

Ліндсі Грем помер увечері 11 липня у віці 71 року. Попередні висновки експертизи вказують на пошкодження аорти як причину смерті.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю сенатора, зазначивши, що Америка і світ втратили рішучого лідера.

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