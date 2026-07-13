Трамп просит назначить сестру Грема в Сенат

Президент США Дональд Трамп заявил, что рекомендовал назначить сестру сенатора Линдси Грэма на его место после его смерти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.

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Кого предлагают на место сенатора

Трамп отметил, что обратился к губернатору Южной Каролины Генри Макмастеру с рекомендацией назначить Дарлин Грэм Нордоне временным сенатором.

"Это было бы прекрасной данью памяти Линдси, который её очень любил!" — написал президент США.

Как сообщается, Линдси Грэм был очень близок со своей сестрой. Он стал её опекуном в юном возрасте после смерти родителей.

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Что известно о назначении и смерти Грэма

Согласно законодательству штата, губернатор может назначить временного сенатора, чтобы заполнить вакантное место. Временный сенатор будет исполнять обязанности до окончания срока, пока продолжаются праймериз по выдвижению кандидата от Республиканской партии.

У губернатора запланирована пресс-конференция, на которой он должен объявить о решении.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года. Предварительные выводы экспертизы указывают на повреждение аорты как причину смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сенатора, отметив, что Америка и мир потеряли решительного лидера.

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