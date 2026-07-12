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Новости Умер сенатор Линдси Грэм
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Трамп рассказал о последнем разговоре с сенатором Гремом

Трамп о смерти сенатора Гремарампа

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем последнем телефонном разговоре с сенатором Линдси Грэмом после его возвращения из Украины.

Об этом Трамп рассказал в эфире NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Разговор после возвращения из Украины

"Он говорил хорошо, но немного устало. И у него были все основания быть уставшим. Он был настоящим тружеником", - сказал Трамп.

Также президент подчеркнул, что сенатор активно поддерживал закон "Спасем Америку" и работал над его продвижением.

Трамп рассказал, что в конце разговора они договорились встретиться в ближайшее время. По его словам, даже обсуждалась возможность встречи уже на следующий день.

Вскоре после этого президент получил сообщение от сотрудника офиса сенатора о его смерти.

"Возможно, это был его последний телефонный звонок. Я точно не знаю, но около часа ночи получил сообщение от одного из сотрудников его офиса о том, что он умер. Я сказал: "Я просто не могу в это поверить. Для меня он был, как член семьи", - заявил Трамп.

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Что предшествовало

Напомним, вечером 11 июля после внезапной болезни умер сенатор США Линдси Грэм.

  • 10 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Гремом в Киеве. Это был уже десятый визит сенатора в Украину.
  • Во время визита в Украину сенатор США Грэм посетил производство дронов SkyFall.
  • Также он подчеркнул, что Украина должна получить ракеты "Томагавк" для нанесения ударов по производству дронов в РФ.
  • Кроме того, сенатор отметил, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм был убежден, что президент США Дональд Трамп, в конечном итоге ,его подпишет.

Президент Украины Владимир Зельнеский подчеркнул, что Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее.

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Автор: 

Трамп Дональд (8328) Линдси Грэм (147)
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Топ комментарии
+8
Не повірю що це була випадкова смерть. Полюбому або Тромб або Ху'йло приложило до цього руку. Згадайте, як після обрання Тромба, відразу почали зникати і помирати ті хто розслідував справи і зв'язки Тромба з московським режимом. Наглядний приклад як американський головний прокурор який вів справи Тромба, точно так же раптово помер начебто від серцевої недостатності. Співпадіння? Не вірю.
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12.07.2026 18:53 Ответить
+4
Трамп про Ліндсі Грема:
- Я хотів, щоб війна в Україні закінчилася дуже швидко. Чесно кажучи, я думаю, що він більше прагнув її продовження.

Рудий неадекват мріяв здати Україну своєму путлеру, а не вдалося.
А Грем був одним з останніх "яструбів" серед республіканців, хто пам'ятає: рашка - ворог для США, а не партнер!
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12.07.2026 18:43 Ответить
+4
Таких політиків як Грем в США одиниці - Маккейн теж був з цієї кагорти - які казаи шо кацапи це ворог
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12.07.2026 18:44 Ответить

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