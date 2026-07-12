Трамп рассказал о последнем разговоре с сенатором Гремом
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем последнем телефонном разговоре с сенатором Линдси Грэмом после его возвращения из Украины.
Об этом Трамп рассказал в эфире NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.
Разговор после возвращения из Украины
"Он говорил хорошо, но немного устало. И у него были все основания быть уставшим. Он был настоящим тружеником", - сказал Трамп.
Также президент подчеркнул, что сенатор активно поддерживал закон "Спасем Америку" и работал над его продвижением.
Трамп рассказал, что в конце разговора они договорились встретиться в ближайшее время. По его словам, даже обсуждалась возможность встречи уже на следующий день.
Вскоре после этого президент получил сообщение от сотрудника офиса сенатора о его смерти.
"Возможно, это был его последний телефонный звонок. Я точно не знаю, но около часа ночи получил сообщение от одного из сотрудников его офиса о том, что он умер. Я сказал: "Я просто не могу в это поверить. Для меня он был, как член семьи", - заявил Трамп.
Что предшествовало
Напомним, вечером 11 июля после внезапной болезни умер сенатор США Линдси Грэм.
- 10 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Гремом в Киеве. Это был уже десятый визит сенатора в Украину.
- Во время визита в Украину сенатор США Грэм посетил производство дронов SkyFall.
- Также он подчеркнул, что Украина должна получить ракеты "Томагавк" для нанесения ударов по производству дронов в РФ.
- Кроме того, сенатор отметил, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм был убежден, что президент США Дональд Трамп, в конечном итоге ,его подпишет.
Президент Украины Владимир Зельнеский подчеркнул, что Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее.
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- Я хотів, щоб війна в Україні закінчилася дуже швидко. Чесно кажучи, я думаю, що він більше прагнув її продовження.
Рудий неадекват мріяв здати Україну своєму путлеру, а не вдалося.
А Грем був одним з останніх "яструбів" серед республіканців, хто пам'ятає: рашка - ворог для США, а не партнер!