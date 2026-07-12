Трамп рассказал о последнем разговоре с сенатором Гремом

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем последнем телефонном разговоре с сенатором Линдси Грэмом после его возвращения из Украины.

Об этом Трамп рассказал в эфире NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Разговор после возвращения из Украины

"Он говорил хорошо, но немного устало. И у него были все основания быть уставшим. Он был настоящим тружеником", - сказал Трамп.

Также президент подчеркнул, что сенатор активно поддерживал закон "Спасем Америку" и работал над его продвижением.

Трамп рассказал, что в конце разговора они договорились встретиться в ближайшее время. По его словам, даже обсуждалась возможность встречи уже на следующий день.

Вскоре после этого президент получил сообщение от сотрудника офиса сенатора о его смерти.

"Возможно, это был его последний телефонный звонок. Я точно не знаю, но около часа ночи получил сообщение от одного из сотрудников его офиса о том, что он умер. Я сказал: "Я просто не могу в это поверить. Для меня он был, как член семьи", - заявил Трамп.

Читайте также: Трамп видит Украину среди победителей, - сенатор Грэм

Что предшествовало

Напомним, вечером 11 июля после внезапной болезни умер сенатор США Линдси Грэм.

10 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Гремом в Киеве. Это был уже десятый визит сенатора в Украину.

Во время визита в Украину сенатор США Грэм посетил производство дронов SkyFall.

Также он подчеркнул, что Украина должна получить ракеты "Томагавк" для нанесения ударов по производству дронов в РФ.

Кроме того, сенатор отметил, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм был убежден, что президент США Дональд Трамп, в конечном итоге ,его подпишет.

Президент Украины Владимир Зельнеский подчеркнул, что Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее.

Читайте также: Сибига о смерти сенатора Грэма: Он был настоящим другом Украины