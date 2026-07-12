Трамп розповів про останню розмову з сенатором Гремом

Президент США Дональд Трамп розповів про свою останню телефонну розмову із сенатором Ліндсі Гремом після його повернення з України.

Про це Трамп розповів в ефірі NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Розмова після повернення з України

"Він говорив добре, але трохи втомлено. І в нього були всі підстави бути втомленим. Він був справжнім трудівником", – сказав Трамп.

Також президент підкреслив, що сенатор активно підтримував закон "Врятуємо Америку" і працював над його просуванням.

Трамп розповів, що наприкінці розмови вони домовилися зустрітися найближчим часом. За його словами, навіть обговорювалася можливість зустрічі вже наступного дня.

Невдовзі після цього президент отримав повідомлення від співробітника офісу сенатора про його смерть.

"Можливо, це був його останній телефонний дзвінок. Я точно не знаю, але близько першої години ночі отримав повідомлення від одного зі співробітників його офісу про те, що він помер. Я сказав: Я просто не можу в це повірити. Для мене він був як член родини", – заявив Трамп.

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Що передувало

Нагадаємо, увечері 11 липня після раптової хвороби помер сенатор США Ліндсі Грем.

10 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із cенатором США Гремом у Києві. Це вже десятий візит сенатора до України.

Під час візиту до України сенатор США Грем відвідав виробництво дронів SkyFall.

Також він наголошував, що Україна має отримати ракети Tomahawk для ударів по виробництву дронів у РФ.

Також сенатор зазначав, що підтримує двопартійний пакет санкцій проти Росії, який"застряг" у Конгресі. Проте Грем був переконаний, що президент США Дональд Трамп його зрештою підпише.

Президент України Володимир Зелнеський наголосив, що Ліндсі був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим.

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