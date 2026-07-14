Окупанти після невдалих штурмів Куп’янська активізувалися біля Куп’янська-Вузлового, - 4 ОВМБр. ВIДЕО

Російські війська після невдалих спроб прорватися до Куп’янська активізували дії біля Куп’янська-Вузлового, використовуючи малі групи та FPV-дрони для постачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповіла начальниця відділення комунікацій 4-ї окремої важкої механізованої бригади Анастасія Халецька.

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За словами речниці, російські військові користуються дощами та сильним вітром, щоб приховано наблизитися до українських позицій.

Йдеться не про масштабні штурми, а про дії малих піхотних груп. Вони намагаються непомітно проникнути на українські позиції, сховатися у підвалах чи інших укриттях і чекати прибуття підкріплення.

"Наші зусилля зосереджені на тому, щоб виявляти такі міні-ДРГ. Важливу роль відіграють радіоперехоплення, адже противник часто нехтує правилами радіообміну. Також ефективно працює розвідка — щойно окупанти виходять із укриттів у пошуках води чи їжі, їх оперативно знищують", - зазначила речниця.

FPV-дрони використовують для постачання

Речниця також повідомила про нову тенденцію останніх місяців: російські війська дедалі частіше використовують FPV-дрони для забезпечення своїх підрозділів.

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За її словами, такими безпілотниками окупанти доставляють невеликі пакунки з провізією до укриттів, оскільки великі дрони не можуть подолати відстань через значну "кілзону", створену українськими Силами оборони.

Евакуацію поранених росіяни майже не проводять

Водночас наземні роботизовані комплекси, попри заяви російської сторони, на цій ділянці фронту майже не застосовуються.

"Ми не бачимо, щоб противник використовував НРК для доставки провізії чи евакуації. Евакуація поранених або загиблих - це радше виняток. Якщо військовий отримав поранення, за ним ніхто не приходить", - наголосила представниця бригади.

Вона пояснила, що це пов’язано з розпорошеним розташуванням російських військових: окремі групи можуть перебувати на значній відстані одна від одної й навіть не знати про сусідні позиції, що фактично унеможливлює організовану евакуацію.

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