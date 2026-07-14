У Польщі вперше провели матуру з української мови: іспит успішно склали 98% випускників

У Польщі оприлюднили результати першої в історії матури з української мови як іноземної. Іспит успішно склали 98% випускників, які обрали цей предмет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише портал для українців в Польщі "Наш вибір".

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За даними Центральної екзаменаційної комісії Польщі (CKE), у 2026 році матуру складали 321 314 випускників польських шкіл. Вперше вони могли обрати українську мову як іноземну. Раніше вона була доступна лише як мова національної меншини.

Майже пів тисячі учасників

До іспиту з української мови як іноземної зареєструвався 471 абітурієнт. За результатами тестування 98% із них успішно склали матуру. Іспит можна було проходити на базовому, розширеному або двомовному рівнях.

Водночас українську мову як мову національної меншини складали 64 особи. Усі вони успішно пройшли випробування.

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Остаточні результати – у вересні

У Центральній екзаменаційній комісії повідомили, що повні результати матури, які враховуватимуть і тих, хто складав іспити у червні та серпні, оприлюднять 11 вересня.

Ініціатором запровадження української мови як другої іноземної став науковий співробітник Інституту славістики Польської академії наук Павло Левчук. Він також є автором програми викладання української мови як другої іноземної для польських ліцеїв.

Матура є загальнодержавним іспитом після завершення середньої школи в Польщі. Вона не є обов'язковою, однак її результати необхідні для вступу до польських закладів вищої освіти.

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