В Польше впервые провели матуру по украинскому языку: экзамен успешно сдали 98% выпускников

В Польше обнародовали результаты первой в истории матуры по украинскому языку как иностранному. Экзамен успешно сдали 98 % выпускников, выбравших этот предмет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет портал для украинцев в Польше "Наш выбор".

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По данным Центральной экзаменационной комиссии Польши (CKE), в 2026 году матуру сдавали 321 314 выпускников польских школ. Впервые они могли выбрать украинский язык в качестве иностранного. Ранее он был доступен только как язык национального меньшинства.

Почти полтысячи участников

На экзамен по украинскому языку как иностранному зарегистрировался 471 абитуриент. По результатам тестирования 98% из них успешно сдали матуру. Экзамен можно было сдавать на базовом, расширенном или двуязычном уровнях.

В то же время экзамен по украинскому языку как языку национального меньшинства сдавали 64 человека. Все они успешно прошли испытание.

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Окончательные результаты - в сентябре

В Центральной экзаменационной комиссии сообщили, что полные результаты матуры, которые будут учитывать и тех, кто сдавал экзамены в июне и августе, обнародуют 11 сентября.

Инициатором введения украинского языка в качестве второго иностранного стал научный сотрудник Института славистики Польской академии наук Павел Левчук. Он также является автором программы преподавания украинского языка в качестве второго иностранного для польских лицеев.

Матура - это общегосударственный экзамен по окончании средней школы в Польше. Он не является обязательным, однако его результаты необходимы для поступления в польские высшие учебные заведения.

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