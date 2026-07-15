Каллас засудила рішення МОК скасувати обмеження проти спортсменів з РФ
У Європейському Союзі засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, яку цитує The Guardian.
Рішення МОК викликало різку реакцію в ЄС
За словами Каллас, таке рішення ігнорує реальну ситуацію. Вона наголосила, що воно збігається у часі з масовими жертвами серед цивільного населення України внаслідок дій Росії.
"Виглядає так, ніби Міжнародний олімпійський комітет винагороджує такі атаки", – зазначила Каллас.
Дев’ять країн ЄС вимагають позбавити МОК фінансування
Раніше дев’ять країн Євросоюзу закликали комісара Єврокомісії з питань спорту виключити Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та міжнародні федерації, що допускають росіян і білорусів на міжнародні змагання, з програм фінансування ЄС. Про це повідомило Міністерство культури Естонії.
Окрім МОК, із програм фінансування хочуть також виключити Міжнародну федерацію фехтування та Міжнародну федерацію плавання.
Що передувало?
- Напередодні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, які діяли з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також МОК тимчасово відновив Олімпійський комітет РФ.
- 28 березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам змагатися в "нейтральному" статусі — без прапора, гімну і національних символів. Винятком були чинні військовослужбовці російської армії та спортсмени, які підтримували війну.
- На літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі росіянам і білорусам дозволили виступати лише в індивідуальних видах спорту.
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