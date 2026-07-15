Каллас засудила рішення МОК скасувати обмеження проти спортсменів з РФ

У Європейському Союзі засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, яку цитує The Guardian.

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Рішення МОК викликало різку реакцію в ЄС

За словами Каллас, таке рішення ігнорує реальну ситуацію. Вона наголосила, що воно збігається у часі з масовими жертвами серед цивільного населення України внаслідок дій Росії.

"Виглядає так, ніби Міжнародний олімпійський комітет винагороджує такі атаки", – зазначила Каллас.

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Дев’ять країн ЄС вимагають позбавити МОК фінансування

Раніше дев’ять країн Євросоюзу закликали комісара Єврокомісії з питань спорту виключити Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та міжнародні федерації, що допускають росіян і білорусів на міжнародні змагання, з програм фінансування ЄС. Про це повідомило Міністерство культури Естонії.

Окрім МОК, із програм фінансування хочуть також виключити Міжнародну федерацію фехтування та Міжнародну федерацію плавання.

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