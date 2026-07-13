Міжнародна федерація з настільного тенісу дозволила росіянам повернутися до міжнародних змагань

З 28 липня російським спортсменам дозволено брати участь у міжнародних змаганнях з настільного тенісу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міжнародній федерації з настільного тенісу (ITTF).

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У федерації пояснили, що рішення ухвалене після того, як Виконавчий комітет МОК 7 липня тимчасово скасував дискваліфікацію Російського олімпійського комітету та припинив дію рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів.

Російські спортсмени зможуть виступати в індивідуальних і командних турнірах, санкціонованих ITTF, за умови дотримання всіх чинних правил, зокрема антидопінгових вимог.

Водночас ITTF наголосила, що це рішення не змінює її підтримки української спільноти настільного тенісу, яка продовжує потерпати від наслідків війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рішення МОК щодо Росії обурило ЄС: пропонують позбавити організацію фінансування

Повернення росіян у спорт: які федерації зняли обмеження

Повернення російських спортсменів до міжнародних змагань відбувається поступово і залежить від рішення кожної міжнародної федерації. Останнім кроком стало рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який 7 липня 2026 року тимчасово скасував призупинення членства Олімпійського комітету Росії. Це відкриває шлях до ширшого повернення російських спортсменів на міжнародну арену, однак автоматичного допуску до всіх турнірів не передбачає.

МОК дозволив міжнародним федераціям самостійно вирішувати питання участі спортсменів із російськими паспортами.

Під час конгресу УЄФА в Белграді у квітні 2025 року президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що хоче якнайшвидшого повернення РФ у міжнародні футбольні змагання.

Вже у листопаді того ж року Міжнародна федерація дзюдо (IJF) заявила про повернення російським спортсменам національного прапора, а також гімну.

З 1 січня 2026 року виступати під власними прапорами та з гімнами російським та білоруським спортсменам дозволили у Міжнародній федерації самбо.

Всесвітня федерація тхеквондо (WT) ухвалила рішення про повноцінний допуск спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань під національними прапорами та гімнами. Рішення було прийнято 31 січня 2026 року на засіданні Ради в Фуджейрі (ОАЕ), яке пройшло під гаслом "Відроджені разом" ("Reborn Together").

У квітні World Aquatics дозволила спортсменам РФ і Білорусі виступати з прапорами та гімнами у водних видах спорту. У Міністерство молоді та спорту України назвали рішення легітимізацією агресії.

На початку червня стало відомо, що Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) ухвалив рішення повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань без жодних обмежень — з національною символікою, прапорами та гімнами.

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) також допустила російських і білоруських спортсменів до змагань у всіх вікових групах.

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) зняла всі обмеження з російських спортсменів. Відтепер росіяни знову можуть брати участь в офіційних міжнародних турнірах під егідою організації. Рішення ухвалили після рекомендацій МОК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євродепутати закликали ФІФА скасувати допуск росіян до ЧС U-15