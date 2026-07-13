Международная федерация настольного тенниса разрешила россиянам вернуться к международным соревнованиям

С 28 июля российским спортсменам разрешено участвовать в международных соревнованиях по настольному теннису.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

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В федерации пояснили, что решение принято после того, как Исполнительный комитет МОК 7 июля временно отменил дисквалификацию Российского олимпийского комитета и приостановил действие рекомендаций об ограничении участия российских спортсменов.

Российские спортсмены смогут выступать в индивидуальных и командных турнирах, санкционированных ITTF, при условии соблюдения всех действующих правил, в частности антидопинговых требований.

В то же время ITTF подчеркнула, что это решение не меняет её поддержки украинского сообщества настольного тенниса, которое продолжает страдать от последствий войны.

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Возвращение россиян в спорт: какие федерации сняли ограничения

Возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям происходит постепенно и зависит от решения каждой международной федерации. Последним шагом стало решение Международного олимпийского комитета (МОК), который 7 июля 2026 года временно отменил приостановку членства Олимпийского комитета России. Это открывает путь к более широкому возвращению российских спортсменов на международную арену, однако автоматического допуска ко всем турнирам не предусматривает.

МОК разрешил международным федерациям самостоятельно решать вопрос об участии спортсменов с российскими паспортами.

Во время конгресса УЕФА в Белграде в апреле 2025 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что хочет скорейшего возвращения РФ в международные футбольные соревнования.

Уже в ноябре того же года Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о возвращении российским спортсменам национального флага, а также гимна.

С 1 января 2026 года российским и белорусским спортсменам разрешили выступать под собственными флагами и с гимнами в Международной федерации самбо.

Всемирная федерация тхэквондо (WT) приняла решение о полноценном допуске спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям под национальными флагами и с гимнами. Решение было принято 31 января 2026 года на заседании Совета в Фуджейре (ОАЭ), которое прошло под лозунгом "Возрожденные вместе" ("Reborn Together").

В апреле World Aquatics разрешила спортсменам РФ и Беларуси выступать с флагами и гимнами в водных видах спорта. В Министерстве молодежи и спорта Украины назвали это решение легитимизацией агрессии.

В начале июня стало известно, что Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) принял решение вернуть российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям без каких-либо ограничений — с национальной символикой, флагами и гимнами.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) также допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям во всех возрастных группах.

Международная федерация волейбола (FIVB) сняла все ограничения с российских спортсменов. Отныне россияне снова могут участвовать в официальных международных турнирах под эгидой организации. Решение было принято по рекомендациям МОК.

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