Україна і безпека Європи: Макрон назвав головні теми зустрічі з Мерцом

Лідери Франції та Німеччини планують обговорити підтримку України, безпеку в Європі та оборонну співпрацю під час засідання міжурядової ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента Франції Еммануеля Макрона у німецькому Бенсберзі.

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Ключові теми переговорів і підтримка України

Макрон зазначив, що під час зустрічі сторони повернуться до головних міжнародних питань. Йдеться про підтримку України, мир і безпеку в Європі, а також ситуацію на Близькому і Середньому Сході.

Президент Франції також згадав військовий парад 14 липня у Парижі. За його словами, присутність Президента України та військових "Коаліції охочих" стала важливим сигналом єдності.

Макрон наголосив, що така демонстрація єдності свідчить про стратегічне пробудження континенту.

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Оборона, технології і нові плани співпраці

Франція та Німеччина планують надати нового імпульсу співпраці у сфері безпеки й оборони. Зокрема, йдеться про розширене стримування, раннє попередження, удари на велику глибину та спільні спроможності.

"Що стосується розширеного стримування, раннього попередження, ударів на велику глибину та спільних спроможностей, ми хочемо надати нової динаміки", - пояснив Макрон.

Крім того, сторони мають намір посилити співпрацю у космічній сфері, квантових технологіях, штучному інтелекті та енергетиці.

Очікується, що Фрідріх Мерц і Еммануель Макрон проведуть засідання Німецько-французької ради з оборони та безпеки, а також 26-те засідання ради міністрів.

До слова, раніше президент України Зеленський заявляв, що Франція передасть Україні системи SAMP/T, прискорить поставки ракет Aster 30, а також почне постачати винищувачі Rafale.

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