Іноземні моряки розповіли про атаку на судно біля Румунії: Пролунав вибух, усе знищено
Члени екіпажу судна Vilamoura, яке перевозило скраплений нафтовий газ, розповіди про атаку безпілотників у Чорному морі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю моряків румунському телеканалу Digi24 від 21 липня.
Атака дронів і наслідки для екіпажу
За словами стернового з Грузії Александре Мегрелідзе, перший сильний вибух стався вночі, коли він перебував у каюті.
"Це була атака дронів. Думаю, нас атакувало три безпілотники. Після першого удару я піднявся на палубу й побачив, що житловий відсік і місток було зруйновано. Усе було знищено", – розповів моряк.
Після вибуху екіпаж діяв за аварійним планом. Моряки допомагали пораненим і готувалися до евакуації. За словами Мегрелідзе, другий помічник капітана отримав поранення голови та шиї, а головний механік зазнав важких травм.
Головний кухар судна Александер Арро – молодший повідомив, що почув вибух близько 23.00. Після цього на судні зникло електропостачання та з’явився запах диму.
За його словами, один безпілотник влучив у машинне відділення, другий – у житлову частину. Ще один удар стався менш ніж за три години.
Після інциденту моряків евакуювали румунські рятувальники. За їхніми словами, допомога прибула приблизно через чотири-п’ять годин після атаки.
Наразі румунська влада продовжує розслідування, щоб встановити обставини інциденту.
Нагадаємо, 19 липня, Росія завдала удару по цивільному судну Golden Leo з вантажем зерна неподалік Одеси. Унаслідок атаки загинули 10 людей.
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