У Криму окупанти дали 13 років директорці луганської школи мистецтв Коваленко, яку понад вісім місяців утримували без обвинувачення, - ЗМІ
Так званий верховний суд окупованого Криму засудив до 13 років колонії 58-річну директорку луганської школи мистецтв Марину Коваленко. Російські окупанти звинуватили жінку у "державній зраді" та передачі службових документів українській розвідці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання ZMINA та російську прокуратуру, Коваленко зникла в Алушті 10 червня 2025 року. Після затримання її понад вісім місяців утримували в ізоляції у СІЗО №2 Сімферополя без офіційного висунення обвинувачення.
Лише у лютому 2026 року жінку перевели до СІЗО №1 Сімферополя. До цього часу її рідні фактично не мали достовірної інформації про правовий статус та перебіг справи.
За версією російського слідства, Коваленко, працюючи у школі мистецтв у Луганську, фотографувала документи, що містили персональні дані та службову інформацію, а потім нібито надсилала їх представнику української розвідки.
У червні ФСБ РФ оприлюднила відео з Коваленко, на якому вона говорить про співпрацю з українськими спецслужбами. За твердженням російської спецслужби, жінку нібито завербували під час перетину польсько-українського кордону.
Окупанти також заявили, що Коваленко погодилася на співпрацю через те, що її син служить у Збройних силах України.
На оприлюдненому ФСБ записі жінка розповідає, що після пропозиції конфіденційної співпраці намагалася з’ясувати, що саме від неї вимагатимуть. За її словами, їй нібито доручили фотографувати службові накази, які надходили з Росії, та пересилати знімки.
У ФСБ стверджували, що Коваленко збирала інформацію про роботу наукових, освітніх та інших установ на окупованих територіях Луганщини й Криму, до яких мала доступ. Водночас російська прокуратура у своєму повідомленні заявила лише про фотографування документів у школі в Луганську.
За даними російської сторони, до Алушти жінка приїхала на відпочинок. Саме там її затримали силовики, після чого вона на тривалий час зникла з публічного простору.
Окупаційний "суд" визнав Коваленко винною у "державній зраді" та призначив їй 13 років позбавлення волі в колонії. Російські структури не повідомили, чи досліджував "суд" обставини її тривалого утримання без офіційного обвинувачення та доступу до повноцінного захисту.
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