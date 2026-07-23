У Криму окупанти дали 13 років директорці луганської школи мистецтв Коваленко, яку понад вісім місяців утримували без обвинувачення, - ЗМІ

Так званий верховний суд окупованого Криму засудив до 13 років колонії 58-річну директорку луганської школи мистецтв Марину Коваленко. Російські окупанти звинуватили жінку у "державній зраді" та передачі службових документів українській розвідці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання ZMINA та російську прокуратуру, Коваленко зникла в Алушті 10 червня 2025 року. Після затримання її понад вісім місяців утримували в ізоляції у СІЗО №2 Сімферополя без офіційного висунення обвинувачення.

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Лише у лютому 2026 року жінку перевели до СІЗО №1 Сімферополя. До цього часу її рідні фактично не мали достовірної інформації про правовий статус та перебіг справи.

За версією російського слідства, Коваленко, працюючи у школі мистецтв у Луганську, фотографувала документи, що містили персональні дані та службову інформацію, а потім нібито надсилала їх представнику української розвідки.

У червні ФСБ РФ оприлюднила відео з Коваленко, на якому вона говорить про співпрацю з українськими спецслужбами. За твердженням російської спецслужби, жінку нібито завербували під час перетину польсько-українського кордону.

Окупанти також заявили, що Коваленко погодилася на співпрацю через те, що її син служить у Збройних силах України.

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На оприлюдненому ФСБ записі жінка розповідає, що після пропозиції конфіденційної співпраці намагалася з’ясувати, що саме від неї вимагатимуть. За її словами, їй нібито доручили фотографувати службові накази, які надходили з Росії, та пересилати знімки.

У ФСБ стверджували, що Коваленко збирала інформацію про роботу наукових, освітніх та інших установ на окупованих територіях Луганщини й Криму, до яких мала доступ. Водночас російська прокуратура у своєму повідомленні заявила лише про фотографування документів у школі в Луганську.

За даними російської сторони, до Алушти жінка приїхала на відпочинок. Саме там її затримали силовики, після чого вона на тривалий час зникла з публічного простору.

Окупаційний "суд" визнав Коваленко винною у "державній зраді" та призначив їй 13 років позбавлення волі в колонії. Російські структури не повідомили, чи досліджував "суд" обставини її тривалого утримання без офіційного обвинувачення та доступу до повноцінного захисту.

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