В Крыму оккупанты приговорили к 13 годам лишения свободы директора луганской школы искусств Коваленко, которую более восьми месяцев удерживали без предъявления обвинения, - СМИ

Так называемый верховный суд оккупированного Крыма приговорил 58-летнюю директора Луганской школы искусств Марину Коваленко к 13 годам колонии. Российские оккупанты обвинили женщину в "государственной измене" и передаче служебных документов украинской разведке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание ZMINA и российскую прокуратуру, Коваленко исчезла в Алуште 10 июня 2025 года. После задержания ее более восьми месяцев содержали в изоляции в СИЗО №2 Симферополя без официального предъявления обвинения.

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Лишь в феврале 2026 года женщину перевели в СИЗО №1 Симферополя. До этого момента ее родные фактически не располагали достоверной информацией о правовом статусе и ходе дела.

По версии российского следствия, Коваленко, работая в школе искусств в Луганске, фотографировала документы, содержащие персональные данные и служебную информацию, а затем якобы отправляла их представителю украинской разведки.

В июне ФСБ РФ обнародовала видео с Коваленко, на котором она говорит о сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По утверждению российской спецслужбы, женщину якобы завербовали при пересечении польско-украинской границы.

Оккупанты также заявили, что Коваленко согласилась на сотрудничество из-за того, что ее сын служит в Вооруженных силах Украины.

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На обнародованной ФСБ записи женщина рассказывает, что после предложения о конфиденциальном сотрудничестве пыталась выяснить, что именно от нее будут требовать. По ее словам, ей якобы поручили фотографировать служебные приказы, поступавшие из России, и пересылать снимки.

В ФСБ утверждали, что Коваленко собирала информацию о работе научных, образовательных и других учреждений на оккупированных территориях Луганской области и Крыма, к которым у нее был доступ. В то же время российская прокуратура в своем сообщении заявила лишь о фотографировании документов в школе в Луганске.

По данным российской стороны, в Алушту женщина приехала на отдых. Именно там ее задержали силовики, после чего она на длительное время исчезла из публичного пространства.

Оккупационный "суд" признал Коваленко виновной в "государственной измене" и приговорил ее к 13 годам лишения свободы в колонии. Российские власти не сообщили, расследовал ли "суд" обстоятельства ее длительного содержания под стражей без официального обвинения и доступа к полноценной защите.

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