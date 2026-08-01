Дронарі ГУР за ніч уразили ЗРГК "Панцир-С1", катер "Сарган" і станцію управління БпЛА "Форпост". ВIДЕО

Оператори Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки МО України в ніч із 29 на 30 липня успішно уразили 3 дороговартісні цілі російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під ударами українських дронів опинилися зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" на тимчасово окупованій частині Херсонської області, швидкісний катер проєкту 1100М "Сарган" у Керчі та наземна станція управління БпЛА "Форпост" у Євпаторії.

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За оцінками ГУР, орієнтовна вартість зенітного комплексу "Панцир-С1" становить близько $15 мільйонів, а патрульного катера "Сарган" - близько $6 мільйонів. Загалом лише за одну ніч російські окупанти зазнали втрат на суму понад $20 мільйонів без урахування вартості станції управління БпЛА.

Відеозапис результатів бойової роботи оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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