Прикордонники встановили рекорд, перехопивши російський БпЛА ZALA Z-20 на висоті 6858 метрів. ВIДЕО
Індустрія дронів
Прикордонники 105-го прикордонного загону ДПСУ встановили рекорд висоти перехоплення, знищивши російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий БпЛА був перехоплений дроном-перехоплювачем STING від "Диких шершнів" на висоті 6858 метрів.
Розвідувальні безпілотники ZALA Z-20 російські війська запускають на значних висотах, розраховуючи, що там їх буде складніше уразити. Проте українські оператори успішно перехопили ціль, встановивши найвищий підтверджений показник перехоплення серед підрозділів, які працюють на цьому напрямку.
Відеозапис рекордного перехоплення оприлюднили "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.
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