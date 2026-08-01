Пограничники установили рекорд, перехватив российский БПЛА ZALA Z-20 на высоте 6858 метров

Индустрия дронов

Пограничники 105-го пограничного отряда ГПСУ установили рекорд по высоте перехвата, уничтожив российский разведывательный беспилотник ZALA Z-20.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский БПЛА был перехвачен дроном-перехватчиком STING от "Диких шершней" на высоте 6858 метров.

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Разведывательные беспилотники ZALA Z-20 российские войска запускают на значительных высотах, рассчитывая, что там их будет сложнее поразить. Однако украинские операторы успешно перехватили цель, установив самый высокий подтвержденный показатель перехвата среди подразделений, работающих в этом направлении.

Видеозапись рекордного перехвата обнародовали "Дикие шершни" в своем Telegram-канале.

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