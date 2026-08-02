Суд відправив під домашній арешт затриманого ветерана KRAKEN, - ЗМІ

Печерський райсуд Києва 31 липня обрав запобіжний захід ветерану підрозділу KRAKEN Глібу (Дніпрянину) Новостройному у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела в судових органах, інформує Цензор.НЕТ.

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Суть підозри наразі не розголошують.

Також джерела видання не підтверджують попередню інформацію про можливий зв'язок справи із викраденням та вбивством українця на Балі.

Що передувало?

За даними засновника підрозділу KRAKEN Костянтина Немічева, у Києві затримали ветерана цього підрозділу Гліба Новостройного з позивним Дніпрянин, якого можуть звинуватити в причетності до вбивства Ігоря Комарова на Балі.

Однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Вбивство Ігоря Комарова: що відомо?

Нагадаємо, що у березні Інтерпол за поданням правоохоронних органів Індонезії долучився до розслідування вбивства 28-річного громадянина України Ігоря Комарова в Індонезії. Організація позначила "червоними сповіщеннями" профайли п’яти підозрюваних у справі, серед них –– три українці.

Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про викрадення на Балі двох громадян України –– Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. Вони є синами відомих у Дніпрі бізнесменів Сергія Комарова та Олександра Петровського (відомого як Нарік). Ймовірними викрадачами називають вихідців із Чечні.

Комарова і Петровського пов'язують із діяльністю шахрайських call-центрів, так званих дніпровських "офісів".

За інформацією із соцмереж, Петровському вдалося втекти, тоді як Комарова утримували. Останнього піддавали тортурам, вимагаючи викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.

За повідомленням індонезійського ресурсу Bali Post, який цитує місцеву поліцію, заява про можливе викрадення Комарова надійшла до правоохоронців ще 15 лютого.

За словами свідків, викрадення сталося, коли чоловік разом із двома друзями каталися на мотоциклах поблизу селища Джимбаран.

Після зникнення Комарова до Мережі потрапило відео, на якому той із тілесними ушкодженнями заявляє про побиття й катування.

За даними медіа, у викраденні зіграло роль фото з геолокацією, яке виклала дівчина Комарова — блогерка Єва Мішалова.

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