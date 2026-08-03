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Новини Обстріли Одещини
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Росія атакувала транспортну інфраструктуру Одещини: 10 постраждалих. ФОТОрепортаж

Удар по Одещині 3 серпня

Вдень 3 серпня російські війська завдали удару по транспортній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки на території одного з об'єктів виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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"За попередніми даними, постраждало шестеро людей, трьох з них госпіталізовано", - йдеться в  повідомленні.

Постраждалим надають всю необхідну допомогу. Тривають роботи з ліквідації наслідків.

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Пізніше в ДСНС повідомили, що попередньо 10 людей поранені.

Внаслідок атаки пошкоджено будівлю, а також легкові автомобілі й автобуси. На місці виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Удар по Одещині 3 серпня
Удар по Одещині 3 серпня
Удар по Одещині 3 серпня

Автор: 

обстріл (35974) Одеська область (4077)
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