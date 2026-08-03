Експосадовця МЗС із Луганщини Банькова взяли під варту у справі про розкрадання 37 млн грн міжнародної допомоги
Колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ Олександра Банькова з Луганщини взяли під варту у справі про розкрадання міжнародної допомоги, яка надходила Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", відповідний запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд.
60 діб під вартою із заставою
Банькова відправили під варту на 60 діб. Водночас суд визначив можливість внесення застави у розмірі 10 млн грн.
За даними слідства, колишній посадовець разом зі спільниками організував схему привласнення благодійних коштів через підконтрольну громадську організацію.
Йдеться про допомогу з Японії та гранти RDI
Правоохоронці стверджують, що фігуранти могли заволодіти міжнародною допомогою, яка надходила на рахунки посольства України в Японії, а також коштами грантів американської організації RDI.
Наразі слідство встановило факти легалізації понад 37 млн грн.
Усім фігурантам інкримінують шахрайство, привласнення майна та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль