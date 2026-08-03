Експосадовця МЗС із Луганщини Банькова взяли під варту у справі про розкрадання 37 млн грн міжнародної допомоги

Колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ Олександра Банькова з Луганщини взяли під варту у справі про розкрадання міжнародної допомоги, яка надходила Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", відповідний запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд.

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60 діб під вартою із заставою

Банькова відправили під варту на 60 діб. Водночас суд визначив можливість внесення застави у розмірі 10 млн грн.

За даними слідства, колишній посадовець разом зі спільниками організував схему привласнення благодійних коштів через підконтрольну громадську організацію.

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Йдеться про допомогу з Японії та гранти RDI

Правоохоронці стверджують, що фігуранти могли заволодіти міжнародною допомогою, яка надходила на рахунки посольства України в Японії, а також коштами грантів американської організації RDI.

Наразі слідство встановило факти легалізації понад 37 млн грн.

Усім фігурантам інкримінують шахрайство, привласнення майна та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

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