Ексдержсекретаря МЗС Банькова взяли під варту у справі про розкрадання міжнародної допомоги

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 3 серпня обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ Олександру Банькову. Його відправили під варту до 30 вересня з альтернативою внесення 10 млн грн застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

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Прокуратура просила взяти експосадовця під варту із заставою у 15 млн грн, однак суд частково задовольнив клопотання, зменшивши суму застави до 10 млн грн.

У чому підозрюють Банькова

За версією НАБУ та САП, Баньков створив організовану групу разом із колишнім керівником апарату МЗС Рамізом Рамазановим, засновником громадської організації "Центр сприяння міжнародного співробітництва" Владиславом Рєзніковим та бухгалтеркою.

Слідство вважає, що експосадовець фактично контролював діяльність громадської організації та через меморандум про співпрацю з МЗС сприяв перерахуванню на її рахунки коштів міжнародної допомоги, призначеної для України.

Три епізоди справи

За даними слідства, схема охоплювала три основні епізоди.

Перший стосується благодійних внесків із Японії. За версією обвинувачення, після надходження понад 17,2 млн грн пожертв на рахунки посольства України в Японії було змінено порядок звітності, а кошти перераховано на рахунок підконтрольної ГО. Два транші по 500 тис. доларів нібито були переведені у готівку під виглядом допомоги ЗСУ та цивільному населенню.

Другий епізод пов'язаний із грантами американської організації Renew Democracy Initiative (RDI). Слідство стверджує, що у звітних документах вартість виконаних робіт була штучно завищена, що дозволило незаконно перевести у готівку близько 8 млн грн із загальної суми грантів у 700 тис. доларів США.

Третій епізод стосується легалізації коштів. За даними прокурорів, гроші виводили через підконтрольну компанію, мережу фізичних осіб-підприємців, фіктивні товариства та конвертаційні центри. Загальна сума коштів, які, за версією слідства, були легалізовані таким способом, становить понад 37 млн грн.

Банькову інкримінують організацію схеми з привласнення та легалізації коштів міжнародної допомоги. Остаточне рішення щодо його винуватості має ухвалити суд після розгляду справи по суті.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, які ті надсилали на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на повідомлення НАБУ та САП щодо можливої причетності колишнього держсекретаря МЗС до заволодіння коштів донорів, які призначались на підтримку України. Там заявили, що аудитом міністерства були виявлені, а Державною аудиторською службою України підтверджені факти можливих зловживань з певними обсягами допомоги, які збиралися на рахунки на початку повномасштабного вторгнення.

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