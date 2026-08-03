Экс-госсекретаря МИД Банькова взяли под стражу по делу о хищении международной помощи

3 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) определил меру пресечения в отношении бывшего государственного секретаря Министерства иностранных дел Александра Банькова. Его поместили под стражу до 30 сентября с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

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Прокуратура просила взять экс-чиновника под стражу с залогом в 15 млн грн, однако суд частично удовлетворил ходатайство, уменьшив сумму залога до 10 млн грн.

В чём подозревают Банькова

По версии НАБУ и САП, Баньков создал организованную группу вместе с бывшим руководителем аппарата МИД Рамизом Рамазановым, основателем общественной организации "Центр содействия международному сотрудничеству" Владиславом Резниковым и бухгалтером.

Следствие считает, что экс-чиновник фактически контролировал деятельность общественной организации и через меморандум о сотрудничестве с МИД способствовал перечислению на её счета средств международной помощи, предназначенной для Украины.

Три эпизода дела

По данным следствия, схема охватывала три основных эпизода.

Первый касается благотворительных взносов из Японии. По версии обвинения, после поступления более 17,2 млн грн пожертвований на счета посольства Украины в Японии был изменен порядок отчетности, а средства перечислены на счет подконтрольной общественной организации. Два транша по 500 тыс. долларов якобы были обналичены под видом помощи ВСУ и гражданскому населению.

Второй эпизод связан с грантами американской организации Renew Democracy Initiative (RDI). Следствие утверждает, что в отчетных документах стоимость выполненных работ была искусственно завышена, что позволило незаконно обналичить около 8 млн грн из общей суммы грантов в 700 тыс. долларов США.

Третий эпизод касается легализации средств. По данным прокуроров, деньги выводили через подконтрольную компанию, сеть физических лиц-предпринимателей, фиктивные общества и конвертационные центры. Общая сумма средств, которые, по версии следствия, были легализованы таким способом, составляет более 37 млн грн.

Банькову инкриминируют организацию схемы по присвоению и легализации средств международной помощи. Окончательное решение о его виновности должен принять суд после рассмотрения дела по существу.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины. Ее участники завладели средствами иностранных граждан и доноров, которые те направляли в поддержку Украины в начале полномасштабного вторжения России.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на сообщение НАБУ и САП о возможной причастности бывшего госсекретаря МИД к завладению средствами доноров, которые предназначались для поддержки Украины. Там заявили, что в ходе аудита министерства были выявлены, а Государственной аудиторской службой Украины подтверждены факты возможных злоупотреблений с определенными объемами помощи, которые поступали на счета в начале полномасштабного вторжения.

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