Бывшего чиновника МИД из Луганской области Банькова взяли под стражу по делу о хищении 37 млн грн международной помощи
Бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Баньков из Луганской области был взят под стражу по делу о хищении международной помощи, поступавшей в Украину в начале полномасштабного вторжения России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", соответствующую меру пресечения избрал Высший антикоррупционный суд.
60 суток под стражей с залогом
Банькова поместили под стражу на 60 суток. При этом суд определил возможность внесения залога в размере 10 млн грн.
По данным следствия, бывший чиновник вместе с сообщниками организовал схему присвоения благотворительных средств через подконтрольную общественную организацию.
Речь идет о помощи из Японии и грантах RDI
Правоохранители утверждают, что фигуранты могли завладеть международной помощью, которая поступала на счета посольства Украины в Японии, а также средствами грантов американской организации RDI.
На данный момент следствие установило факты легализации более 37 млн грн.
Всем фигурантам инкриминируют мошенничество, присвоение имущества и легализацию доходов, полученных преступным путем.
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