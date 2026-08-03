Бывшего чиновника МИД из Луганской области Банькова взяли под стражу по делу о хищении 37 млн грн международной помощи

Бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Баньков из Луганской области был взят под стражу по делу о хищении международной помощи, поступавшей в Украину в начале полномасштабного вторжения России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", соответствующую меру пресечения избрал Высший антикоррупционный суд.

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60 суток под стражей с залогом

Банькова поместили под стражу на 60 суток. При этом суд определил возможность внесения залога в размере 10 млн грн.

По данным следствия, бывший чиновник вместе с сообщниками организовал схему присвоения благотворительных средств через подконтрольную общественную организацию.

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Речь идет о помощи из Японии и грантах RDI

Правоохранители утверждают, что фигуранты могли завладеть международной помощью, которая поступала на счета посольства Украины в Японии, а также средствами грантов американской организации RDI.

На данный момент следствие установило факты легализации более 37 млн грн.

Всем фигурантам инкриминируют мошенничество, присвоение имущества и легализацию доходов, полученных преступным путем.

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