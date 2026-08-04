Представникам медіа дозволили відвідувати засідання комітетів Ради і ТСК

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оновив порядок акредитації представників медіа та організації їхньої роботи під час воєнного стану. Нові правила, зокрема, передбачають можливість очного відвідування журналістами засідань парламентських комітетів і тимчасових слідчих комісій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа, відповідний документ оприлюднили на сайті парламенту.

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Що саме змінили?

У змінах до попереднього розпорядження замінено слово "журналістів" на "представників медіа" та затверджено нове Положення про акредитацію медіа та організацію роботи представників медіа в парламенті під час воєнного стану.

Зокрема, зміни передбачають дозвіл представникам медіа приходити очно на засідання комітетів Верховної Ради і тимчасових слідчих комісій (ТСК).

Відвідування засідань, інших публічних заходів комітетів, тимчасових спеціальних комісії чи тимчасових слідчих комісії відбувається за разовою перепусткою, яка видається на підставі письмового замовлення голови відповідного комітету або відповідної ТСК, керівника секретаріату цього органу, за наявності у представника медіа акредитаційної картки при Верховній Раді девʼятого скликання.

Проведення зйомки чи інтервʼю з народними депутатами з метою висвітлення їхньої роботи відбувається за списком у письмовому замовленні народного депутата.

Умови доступу представників медіа

Допуск представників медіа відбувається за умови дотримання статті 13 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", а також за умови обовʼязкового інформування керівника пресслужби.

Кількість працівників медіа, які одночасно допускаються до адміністративного будинку визначає відповідне управління з огляду на черговість та кількість поданих письмових замовлень на відповідний день проведення заходу, за погодженням з підрозділом охорони.

Не пізніше ніж за пʼять днів до початку заходу представники медіа повинні подати до Апарату Верховної Ради письмове замовлення про допуск і зазначити в ньому таку інформацію:

мету візиту (висвітлення засідання, інтервʼю, зйомка);

дату та час проведення заходу;

адресу адміністративного будинку, номер службового приміщення;

прізвище, імʼя, по батькові представника медіа, назву та вид медіа, ідентифікатор у Реєстрі субʼєктів у сфері медіа, країну походження медіа (для іноземних медіа), контактні дані;

перелік необхідної для висвітлення заходу техніки;

прізвище, імʼя, по батькові, посаду, контактні дані людини, яка зустрічає та супроводжує представників медіа.

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До письмового замовлення стосовно кожного представника медіа потрібно додати копію паспорта громадянина України, копію редакційного посвідчення та прескарти і згоду на оброку персональних даних, зокрема конфіденційної інформації.

Отримати акредитацію на роботу при Верховній Раді девʼятого скликання можуть загальнонаціональні та іноземні медіа, зареєстровані відповідно до Закону України "Про медіа", які системно висвітлюють роботу парламенту та щодо яких не запроваджені санкції.

Щоб отримати акредитацію, медіа повинне подати електронну заяву й зазначити в ній свою назву, вид, ідентифікатор у Реєстрі субʼєктів у сфері медіа, доменне імʼя, посилання на матеріали про роботу парламенту, адресу редакції, адресу електронної пошти, контактні дані керівника медіа, дані представників медіа тощо.

До заяви про акредитацію стосовно кожного представника медіа додається, зокрема, копія документа про страхування життя та здоровʼя на випадок заподіяння шкоди його життю та/або здоровʼю під час виконання професійних обовʼязків.

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Акредитовані медіа можуть представляти:

лінійне аудіовізуальне медіа — не більше шести людей (два журналісти і чотири телеоператори);

друковане медіа — не більше чотирьох людей (два журналісти та два фотокореспонденти);

онлайн-медіа — не більше чотирьох людей (два журналісти та два фотокореспонденти / телеоператори).

Акредитація медіа передбачає роботу його представників у пресцентрі, який розташовується в адміністративному будинку Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5 у Києві (кулуари третього поверху) у дні проведення частини триваючого засідання або інших заходів для медіа.

Список представників акредитованих медіа, допущених на кожну частину триваючого пленарного засідання або інший захід, формуватиме пресслужба в порядку ротації всіх акредитованих медіа в кількості до 30 людей з урахуванням загальної кількості місць у найпростішому укритті парламенту.

Оголошення про проведення акредитації медіа оприлюднюється на офіційному вебсайті Верховної Ради в розділі "Пресцентр".

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Що передувало?

Нагадаємо, з 1 липня 2014 року в Україні діє Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді, яке підписав тодішній голова парламенту Олександр Турчинов.

8 травня 2024 року Руслан Стефанчук своїм розпорядженням № 431 затвердив окреме Положення про організацію роботи журналістів у Верховній Раді в умовах дії воєнного стану.

20 січня 2026 року в Україні набув чинності закон про відкритість комітетів Верховної Ради, який передбачає онлайн-трансляції засідань і доступ до них журналістів і громадськості.