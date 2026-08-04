Представителям СМИ разрешили посещать заседания комитетов Рады и ВСК

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обновил порядок аккредитации представителей СМИ и организации их работы в период военного положения. Новые правила, в частности, предусматривают возможность очного посещения журналистами заседаний парламентских комитетов и временных следственных комиссий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа", соответствующий документ был опубликован на сайте парламента.

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Что именно изменили?

В изменениях к предыдущему распоряжению слово "журналистов" заменено на "представителей СМИ" и утверждено новое Положение об аккредитации СМИ и организации работы представителей СМИ в парламенте во время военного положения.

В частности, изменения предусматривают разрешение представителям СМИ лично присутствовать на заседаниях комитетов Верховной Рады и временных следственных комиссий (ВСК).

Посещение заседаний и других публичных мероприятий комитетов, временных специальных комиссий или временных следственных комиссий осуществляется по разовому пропуску, выдаваемому на основании письменного запроса председателя соответствующего комитета или соответствующей ВСК, руководителя секретариата этого органа, при наличии у представителя СМИ аккредитационной карточки при Верховной Раде девятого созыва.

Проведение съемки или интервью с народными депутатами с целью освещения их работы осуществляется по списку, указанному в письменном запросе народного депутата.

Условия доступа представителей СМИ

Допуск представителей СМИ осуществляется при условии соблюдения статьи 13 Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", а также при условии обязательного уведомления руководителя пресс-службы.

Количество сотрудников СМИ, одновременно допускаемых в административное здание, определяет соответствующее управление с учетом очередности и количества поданных письменных заявок на соответствующий день проведения мероприятия, по согласованию с подразделением охраны.

Не позднее чем за пять дней до начала мероприятия представители СМИ должны подать в Аппарат Верховной Рады письменный запрос о допуске и указать в нем следующую информацию:

цель визита (освещение заседания, интервью, съемка);

дату и время проведения мероприятия;

адрес административного здания, номер служебного помещения;

фамилию, имя, отчество представителя СМИ, название и вид СМИ, идентификатор в Реестре субъектов в сфере СМИ, страну происхождения СМИ (для иностранных СМИ), контактные данные;

перечень техники, необходимой для освещения мероприятия;

фамилию, имя, отчество, должность, контактные данные лица, встречающего и сопровождающего представителей СМИ.

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К письменной заявке в отношении каждого представителя СМИ необходимо приложить копию паспорта гражданина Украины, копию редакционного удостоверения и пресс-карты, а также согласие на обработку персональных данных, в частности конфиденциальной информации.

Получить аккредитацию на работу при Верховной Раде девятого созыва могут общенациональные и иностранные СМИ, зарегистрированные в соответствии с Законом Украины "О СМИ", которые систематически освещают работу парламента и в отношении которых не введены санкции.

Для получения аккредитации СМИ должно подать электронное заявление и указать в нем свое название, вид, идентификатор в Реестре субъектов в сфере СМИ, доменное имя, ссылки на материалы о работе парламента, адрес редакции, адрес электронной почты, контактные данные руководителя СМИ, данные представителей СМИ и т. д.

К заявлению об аккредитации в отношении каждого представителя СМИ прилагается, в частности, копия документа о страховании жизни и здоровья на случай причинения вреда его жизни и/или здоровью при исполнении профессиональных обязанностей.

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Аккредитованные СМИ могут представлять:

линейные аудиовизуальные СМИ — не более шести человек (два журналиста и четыре телеоператора);

печатные СМИ — не более четырех человек (два журналиста и два фотокорреспондента);

онлайн-СМИ — не более четырех человек (два журналиста и два фотокорреспондента / телеоператора).

Аккредитация СМИ предусматривает работу его представителей в пресс-центре, расположенном в административном здании Верховной Рады по улице Грушевского, 5 в Киеве (кулуары третьего этажа) в дни проведения части текущего заседания или других мероприятий для СМИ.

Список представителей аккредитованных СМИ, допущенных на каждую часть текущего пленарного заседания или другое мероприятие, будет формироваться пресс-службой в порядке ротации всех аккредитованных СМИ в количестве до 30 человек с учетом общего количества мест в самом простом помещении парламента.

Объявление о проведении аккредитации СМИ публикуется на официальном сайте Верховной Рады в разделе "Пресс-центр".

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Что предшествовало?

Напомним, с 1 июля 2014 года в Украине действует Положение об аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации при Верховной Раде, которое подписал тогдашний председатель парламента Александр Турчинов.

8 мая 2024 года Руслан Стефанчук своим распоряжением № 431 утвердил отдельное Положение об организации работы журналистов в Верховной Раде в условиях действия военного положения.

20 января 2026 года в Украине вступил в силу закон об открытости комитетов Верховной Рады, который предусматривает онлайн-трансляции заседаний и доступ к ним для журналистов и общественности.