У липні дронами ліквідовано понад 30 тисяч військових РФ, - Зеленський

Індустрія дронів

Сили оборони України у липні знешкодили понад 30 тисяч військових армії РФ за допомогою безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому відеозверненні Президента України Володимира Зеленського.

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Дрони стали головною силою ураження

Зеленський повідомив, що заслухав доповідь Служби безпеки України та погодив нові операції на серпень. За його словами, окремо було представлено звіт Міністерства оборони щодо результатів ураження російських військ за липень.

"І загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 тисяч 272 росіянина саме безпілотниками. Це ліквідовані й важкопоранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження", - зазначив президент.

Глава держави зазначив, що підрозділ "Альфа" СБУ посів перше місце за кількістю уражень противника.

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Втрати РФ стабільно високі щомісяця

Зеленський наголосив, що ситуація на фронті залишається незмінною. За його словами, російська армія щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових.

Також Президент підкреслив, що українські сили й надалі отримуватимуть більше безпілотників для посилення бойових можливостей.