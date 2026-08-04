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Новини Знищення російських окупантів
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У липні дронами ліквідовано понад 30 тисяч військових РФ, - Зеленський

Індустрія дронів

Відеозвернення Зеленського

Сили оборони України у липні знешкодили понад 30 тисяч військових армії РФ за допомогою безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому відеозверненні Президента України Володимира Зеленського.

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Дрони стали головною силою ураження

Зеленський повідомив, що заслухав доповідь Служби безпеки України та погодив нові операції на серпень. За його словами, окремо було представлено звіт Міністерства оборони щодо результатів ураження російських військ за липень.

"І загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 тисяч 272 росіянина саме безпілотниками. Це ліквідовані й важкопоранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження", - зазначив президент.

Глава держави зазначив, що підрозділ "Альфа" СБУ посів перше місце за кількістю уражень противника.

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Втрати РФ стабільно високі щомісяця

Зеленський наголосив, що ситуація на фронті залишається незмінною. За його словами, російська армія щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових.

Також Президент підкреслив, що українські сили й надалі отримуватимуть більше безпілотників для посилення бойових можливостей.

  • Раніше повідомляється, що під час 40-денної операції СБУ було уражено понад 100 стратегічних об'єктів у тилу Росії та на тимчасово окупованих територіях, а також більш як 21 тисячу цілей на фронті.

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відеозвернення (21) Зеленський Володимир (26579) Міноборони (7239) дрони (8541)
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Топ коментарі
+6
І ще істеричний сміх викликає що за 4.5 роки війни всього 50000 загиблих наших, а де ж діваються, кожен місяць 30000???
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04.08.2026 21:17 Відповісти
+5
потвора вова ,щезни ,гад лукавий !!! Ненажерливе створіння ,ганьба свого племені ...
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04.08.2026 21:10 Відповісти
+5
***** ..да приберіть це Оманське Уйобіще !
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04.08.2026 21:27 Відповісти

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