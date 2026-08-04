В июле с помощью дронов было уничтожено более 30 тысяч военнослужащих РФ, — Зеленский

Индустрия дронов

В июле Силы обороны Украины с помощью беспилотников уничтожили более 30 тысяч военнослужащих армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем видеообращении президента Украины Владимира Зеленского.

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Дроны стали главной силой поражения

Зеленский сообщил, что заслушал доклад Службы безопасности Украины и согласовал новые операции на август. По его словам, отдельно был представлен отчет Министерства обороны о результатах поражения российских войск за июль.

"И в целом за июль на фронте всеми нашими подразделениями было уничтожено 30 тысяч 272 россиянина именно с помощью беспилотников. Это и убитые, и тяжелораненые. И это только то, что имеет четкое видеоподтверждение", — отметил президент.

Глава государства отметил, что подразделение "Альфа" СБУ заняло первое место по количеству поражений противника.

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Потери РФ стабильно высоки каждый месяц

Зеленский подчеркнул, что ситуация на фронте остается неизменной. По его словам, российская армия ежемесячно теряет около 30 тысяч военных.

Также президент подчеркнул, что украинские силы и в дальнейшем будут получать больше беспилотников для усиления боевых возможностей.