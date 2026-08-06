Україна та Польща нарощуватимуть взаємодію у ППО та відбудові, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із головою Комітету з закордонних справ Сейму Польщі Павелом Ковалем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Андрія Сибіги у соціальній мережі Х.

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Партнерство і безпека на першому місці

Сторони обговорили зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Польщею. Основну увагу приділили питанням безпеки, зокрема посиленню протиповітряної оборони України.

Також ішлося про розширення співпраці та розвиток практичних двосторонніх ініціатив. За словами Сибіги, регіональна безпека залишається спільним пріоритетом для обох країн.

"Ми зосередилися на зміцненні нашого стратегічного партнерства, розширенні співпраці у сфері безпеки та підтримці тісних контактів на всіх рівнях", - заявив Сибіга.

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Відбудова та спільні проєкти

Під час зустрічі сторони окремо обговорили участь польського боку у відбудові України. Йшлося про активніше залучення польських компаній та реалізацію спільних проєктів після URC2026 у Гданську.

Сибіга наголосив, що нещодавнє проникнення російської ракети на територію Польщі показало вплив агресії Росії на безпеку всього регіону.

Також співрозмовники торкнулися питання збереження історичної пам’яті та вирішення важливих тем на основі взаємної поваги.

Міністр подякував Польщі за підтримку з початку повномасштабного вторгнення та висловив упевненість у подальшому розвитку добросусідських відносин.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше заявив, що Польща не припинить військову допомогу Україні, попри критику опозиції.

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