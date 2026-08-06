Через обміління Дністра Молдова перейшла на резервні запаси води

У Молдові почали використовувати стратегічний запас води через різке зниження рівня Новодністровського водосховища в Україні, яке живить річку Дністер.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі молдовського видання ziar.md.

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Води стає менше: що відбувається на Дністрі

Рівень води у водосховищі впав більш ніж на чотири метри у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За офіційними даними, торік середній показник становив 117 метрів, а зараз він знизився до 112,9 метра.

Причиною такого падіння називають слабкий приплив води. Останніми днями до водосховища надходить близько 30 кубометрів води за секунду. Водночас витрати значно більші — приблизно 85 кубометрів за секунду, адже необхідно забезпечувати водопостачання нижче за течією.

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Запаси не безмежні: влада закликає економити

Через значний дефіцит води Молдова вже почала використовувати резервні запаси. Влада попереджає, що ситуація може ускладнитися, якщо рівень води продовжить падати.

Міністр довкілля Молдови Георге Гайдер наголосив, що жоден запас не є нескінченним.

Уряд країни також посилив технічні можливості для подачі води. Компанія Apa-Canal Chisinau отримала додаткові мотопомпи, що дозволяють перекачувати до 4000 кубічних метрів води на годину.

Окремо підкреслюється ризик для водозабору у Вадул-луй-Воде. Саме цей об’єкт забезпечує питною водою Кишинів. У разі подальшого зниження рівня води можуть виникнути перебої з водопостачанням у молдавській столиці.

Раніше Україна висловила готовність допомогти Молдові у разі надзвичайної ситуації на Дністрі.

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