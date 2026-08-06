Кандидат від України до МКС не пройшов через недостатнє знання англійської, - висновок комітету

Кандидат від України на посаду судді Міжнародного кримінального суду Лев Кишакевич не відповідає вимогам для призначення через недостатній рівень володіння англійською мовою. Такого висновку дійшов Консультативний комітет з номінації суддів МКС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті комітету, оприлюдненому на сайті МКС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Комітет відзначив понад 30-річний досвід Кишакевича у сфері кримінального права та процесу, його роботу на високих судових посадах, а також не висловив зауважень щодо професійної репутації чи моральних якостей кандидата.

Водночас вирішальним фактором став мовний бар'єр.

"Комітет зазначив, що кандидат не володіє французькою мовою, та дійшов висновку, що рівень володіння англійською мовою кандидата є недостатнім для виконання обов'язків судді Міжнародного кримінального суду", – йдеться у висновку.

Також читайте: Україна визначила суддів-кандидатів до Міжнародного кримінального суду

Також у комітеті повідомили, що кандидат не склав добровільний мовний іспит, організований Секцією мовних служб Секретаріату МКС.

Через це члени комітету не змогли повноцінно оцінити його знання міжнародного кримінального права, процесуальних питань, юрисдикції суду, механізмів співпраці та виконання рішень.

"Комітет дійшов висновку, що мовні обмеження кандидата завадять йому зробити безпосередній внесок у судову роботу Суду", – зазначено у звіті.

За підсумками оцінювання Консультативний комітет визнав, що Лев Кишакевич не відповідає вимогам для призначення на посаду судді Міжнародного кримінального суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна пропустила термін для подачі кандидатури в судді Міжнародного кримінального суду