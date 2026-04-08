Україна визначила суддів-кандидатів до Міжнародного кримінального суду

Україна визначила кандидатів для висунення на посаду судді Міжнародного кримінального суду: основним кандидатом став суддя Верховного Суду Лев Кишакевич, резервним — фахівчиня з міжнародного кримінального права Оксана Сенаторова.

Про це написала у середу на своїй Facebook-сторінці заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, повідомляє Цензор.НЕТ

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Кандидатури подані вчасно

"Жодного "пропущеного дедлайну" щодо висунення кандидата України до International Criminal Court - ICC не було. Попри хвилю гучних заяв і політичних спекуляцій, факти залишаються фактами: Україна проводить процедуру висунення кандидата до МКС у межах установлених строків і відповідно до визначеної процедури", - зазначила вона.

"Для України це питання не формальне і не "для галочки". Йдеться про можливість присутності українського судді в одному з ключових міжнародних судових інституцій у час, коли наша держава щодня бореться за справедливість, відповідальність і верховенство міжнародного права", - наголосила Мудра.

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Як відбувався добір

24–26 березня 2026 року конкурсна комісія провела співбесіди з кандидатами. За результатами розгляду комісія відзначила високий професійний рівень учасників, глибоке знання міжнародного права, практики МКС, Римського статуту, а також належні стандарти доброчесності та фахової підготовки.

8 квітня 2026 року конкурсна комісія визначила кандидатів для подальшого висунення.

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Кого Україна висунула до МКС

Лев Кишакевич — основний кандидат

Оксана Сенаторова — резервний кандидат

Лев Кишакевич — суддя Верховного Суду з багаторічним професійним досвідом і ґрунтовною правничою практикою.

Оксана Сенаторова — одна з найбільш відомих українських фахівчинь у сфері міжнародного кримінального права, яка багато років працює з питаннями міжнародної відповідальності, міжнародних злочинів та захисту жертв війни.

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"На жаль, навколо теми міжнародного правосуддя окремі політичні середовища вкотре намагаються будувати не фахову дискусію, а звичну для себе кампанію з пошуку "зради". Але міжнародні процедури працюють не за логікою фейсбук-істерик, а за логікою права, строків і рішень. І в цьому випадку Україна діє саме так — спокійно, по процедурі і на результат. Процедура триває. Рішення ухвалені. Україна подає сильних кандидатів", - наголосила Мудра.

Нагадаємо, раніше адвокат Ілля Новіков заявляв, що Україна не встигла подати кандидата на посаду судді Міжнародного кримінального суду через пропущений дедлайн 29 березня 2026 року. Наступна можливість - не раніше 2029 року.