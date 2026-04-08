Украина определила судей-кандидатов в Международный уголовный суд

Украина определила кандидатов для выдвижения на должность судьи Международного уголовного суда: основным кандидатом стал судья Верховного Суда Лев Кишакевич, резервным — специалист по международному уголовному праву Оксана Сенаторова.

Об этом написала в среду на своей странице в Facebook заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра, сообщает Цензор.НЕТ.

Кандидатуры поданы вовремя

"Ни одного "пропущенного дедлайна" по выдвижению кандидата от Украины в Международный уголовный суд (МУС) не было. Несмотря на волну громких заявлений и политических спекуляций, факты остаются фактами: Украина проводит процедуру выдвижения кандидата в МУС в установленные сроки и в соответствии с определенной процедурой", — отметила она.

"Для Украины этот вопрос не формальный и не "для галочки". Речь идет о возможности присутствия украинского судьи в одном из ключевых международных судебных институтов в то время, когда наше государство ежедневно борется за справедливость, ответственность и верховенство международного права", — подчеркнула Мудра.

Как проходил отбор

24–26 марта 2026 года конкурсная комиссия провела собеседования с кандидатами. По результатам рассмотрения комиссия отметила высокий профессиональный уровень участников, глубокое знание международного права, практики МУС, Римского статута, а также надлежащие стандарты добросовестности и профессиональной подготовки.

8 апреля 2026 года конкурсная комиссия определила кандидатов для дальнейшего выдвижения.

Кого Украина выдвинула в МУС

Лев Кишакевич — основной кандидат.

Оксана Сенаторова — резервный кандидат.

Лев Кишакевич — судья Верховного Суда с многолетним профессиональным опытом и обширной юридической практикой.

Оксана Сенаторова — одна из самых известных украинских специалистов в сфере международного уголовного права, которая много лет работает с вопросами международной ответственности, международных преступлений и защиты жертв войны.

"К сожалению, вокруг темы международного правосудия отдельные политические круги в очередной раз пытаются строить не профессиональную дискуссию, а привычную для себя кампанию по поиску "предательства". Но международные процедуры работают не по логике фейсбук-истерик, а по логике права, сроков и решений. И в данном случае Украина действует именно так — спокойно, по процедуре и на результат. Процедура продолжается. Решения приняты. Украина выдвигает сильных кандидатов", — подчеркнула Мудра.

Напомним, ранее адвокат Илья Новиков заявлял, что Украина не успела подать кандидата на должность судьи Международного уголовного суда из-за пропущенного дедлайна 29 марта 2026 года. Следующая возможность — не ранее 2029 года.