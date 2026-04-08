Новости Конкурс по отбору судей в МУС
747 16

Украина определила судей-кандидатов в Международный уголовный суд

мкс

Украина определила кандидатов для выдвижения на должность судьи Международного уголовного суда: основным кандидатом стал судья Верховного Суда Лев Кишакевич, резервным — специалист по международному уголовному праву Оксана Сенаторова.

Об этом написала в среду на своей странице в Facebook заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра, сообщает Цензор.НЕТ.

Кандидатуры поданы вовремя

"Ни одного "пропущенного дедлайна" по выдвижению кандидата от Украины в Международный уголовный суд (МУС) не было. Несмотря на волну громких заявлений и политических спекуляций, факты остаются фактами: Украина проводит процедуру выдвижения кандидата в МУС в установленные сроки и в соответствии с определенной процедурой", — отметила она.

"Для Украины этот вопрос не формальный и не "для галочки". Речь идет о возможности присутствия украинского судьи в одном из ключевых международных судебных институтов в то время, когда наше государство ежедневно борется за справедливость, ответственность и верховенство международного права", — подчеркнула Мудра.

Как проходил отбор

  • 24–26 марта 2026 года конкурсная комиссия провела собеседования с кандидатами. По результатам рассмотрения комиссия отметила высокий профессиональный уровень участников, глубокое знание международного права, практики МУС, Римского статута, а также надлежащие стандарты добросовестности и профессиональной подготовки.
  • 8 апреля 2026 года конкурсная комиссия определила кандидатов для дальнейшего выдвижения.

Кого Украина выдвинула в МУС

  •  Лев Кишакевич — основной кандидат.
  • Оксана Сенаторова — резервный кандидат.

Лев Кишакевич — судья Верховного Суда с многолетним профессиональным опытом и обширной юридической практикой.

Оксана Сенаторова — одна из самых известных украинских специалистов в сфере международного уголовного права, которая много лет работает с вопросами международной ответственности, международных преступлений и защиты жертв войны.

"К сожалению, вокруг темы международного правосудия отдельные политические круги в очередной раз пытаются строить не профессиональную дискуссию, а привычную для себя кампанию по поиску "предательства". Но международные процедуры работают не по логике фейсбук-истерик, а по логике права, сроков и решений. И в данном случае Украина действует именно так — спокойно, по процедуре и на результат. Процедура продолжается. Решения приняты. Украина выдвигает сильных кандидатов", — подчеркнула Мудра.

Напомним, ранее адвокат Илья Новиков заявлял, что Украина не успела подать кандидата на должность судьи Международного уголовного суда из-за пропущенного дедлайна 29 марта 2026 года. Следующая возможность — не ранее 2029 года.

Топ комментарии
Так запізнилися уже - потяг пішов ....
08.04.2026 19:57
08.04.2026 19:57 Ответить
Невже, оті чергові достойники з «інвалідністю від МСЕК на пенсії», з портновськоі «доброчесністю», як по всій Україні та Конституційному суді чи уПечерному суді Києва!!??? ????
08.04.2026 20:06
08.04.2026 20:06 Ответить
Єдиний нормальний суддя, це Ковтуненко.
08.04.2026 20:03
08.04.2026 20:03 Ответить
Так запізнилися уже - потяг пішов ....
08.04.2026 19:57 Ответить
«Краще пізно, ніж ніколи» - сказав єврей, кладучи голову на рейки коли потяг відʼїхав далеко.
08.04.2026 21:04 Ответить
08.04.2026 21:27 Ответить
Наша держава точно називається Україна?...
08.04.2026 20:01 Ответить
Єдиний нормальний суддя, це Ковтуненко.
08.04.2026 20:03 Ответить
Невже, оті чергові достойники з «інвалідністю від МСЕК на пенсії», з портновськоі «доброчесністю», як по всій Україні та Конституційному суді чи уПечерному суді Києва!!??? ????
08.04.2026 20:06 Ответить
Нагадаємо, раніше адвокат Ілля Новіков заявляв, що Україна не встигла подати кандидата на посаду судді Міжнародного кримінального суду Джерело: https://censor.net/ua/n3609543
І це каже кацап і агент фсб?
08.04.2026 20:10 Ответить
Вишукуватєль-нагадуватєль-набрасуватєль!😉
08.04.2026 20:38 Ответить
Так хто ж все таки бреше? Мудра чи Новіков?
08.04.2026 20:27 Ответить
Допитливий ви, Моисеенко!
08.04.2026 20:41 Ответить
Так цікаво ж?
08.04.2026 21:10 Ответить
На чию відповідь чекаєте?
08.04.2026 21:15 Ответить
Того хто дійсно в курсі.
08.04.2026 21:20 Ответить
Пан Гугл!
08.04.2026 21:36 Ответить
зварич, князєв, вовк і т.д.
08.04.2026 20:51 Ответить
Щоб вдавати з себе мудру, потрібно було продовжувати сидіти мовчки!
08.04.2026 21:05 Ответить
 
 