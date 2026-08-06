Кандидат от Украины в МУС не прошел из-за недостаточного знания английского, – заключение комитета

Кандидат от Украины на должность судьи Международного уголовного суда Лев Кишакевич не соответствует требованиям для назначения из-за недостаточного уровня владения английским языком. К такому выводу пришел Консультативный комитет по назначению судей МУС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете комитета, опубликованном на сайте МУС.

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Комитет отметил более чем 30-летний опыт Кишакевича в сфере уголовного права и процесса, его работу на высоких судебных должностях, а также не высказал замечаний относительно профессиональной репутации или моральных качеств кандидата.

В то же время решающим фактором стал языковой барьер.

"Комитет отметил, что кандидат не владеет французским языком, и пришел к выводу, что уровень владения английским языком кандидата является недостаточным для выполнения обязанностей судьи Международного уголовного суда", — говорится в заключении.

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Кроме того, в комитете сообщили, что кандидат не сдал добровольный языковой экзамен, организованный Секцией языковых служб Секретариата МУС.

Из-за этого члены комитета не смогли полноценно оценить его знания в области международного уголовного права, процессуальных вопросов, юрисдикции суда, механизмов сотрудничества и исполнения решений.

"Комитет пришел к выводу, что языковые ограничения кандидата помешают ему внести непосредственный вклад в судебную работу Суда", — отмечается в отчете.

По итогам оценки Консультативный комитет признал, что Лев Кишакевич не соответствует требованиям для назначения на должность судьи Международного уголовного суда.

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