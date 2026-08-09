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Новини Призначення в Нафтогазі
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Свириденко може очолити "Нафтогаз", - Железняк

Свириденко

Колишня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко може очолити НАК "Нафтогаз України".

Про це з посиланням на власні джерела повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Свириденко розглядають на посаду очільниці Нафтогазу

"Ще два джерела підтвердили, що зараз розглядається питання призначення Юлії Свириденко на посаду спочатку в.о. голови Нафтогазу, а потім і як постійного СЕО",- написав парламентар.

Роль Наглядової ради

Железняк зазначив, що призначення Свириденко повинна погодити Наглядова рада. Туди, за його словами, скоро призначать ще одного представника держави Олексія Соболева, який обіймає посаду заступника керівника Офісу президента.

"Ну і далі є план провести призначення та конкурс. Чи навпаки, але в будь-якому разі зараз це дуже ймовірний сценарій", - заявив Железняк.

Нагадаємо, що наразі виконувачем обов’язків голови правління НАК "Нафтогаз" України є Сергій Федоренко. Призначення відбулося 17 липня 2026 року — після того, як попередній керівник компанії Сергій Корецький обійняв посаду прем'єр-міністра.

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Що передувало

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Автор: 

призначення (1305) Нафтогаз (1453) Свириденко Юлія (793) Железняк Ярослав (715)
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Топ коментарі
+39
якщо це зелене кодло не прибрати, країни не стане.
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09.08.2026 01:05 Відповісти
+27
не дуже вдале кадрове рішення. Краще було би головою "Нафтогаза" призначити умєрова, а свіриденко головою служби зовнішньої розвідки.
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09.08.2026 01:18 Відповісти
+15
А чому не на ринок капустою торгувати?
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09.08.2026 01:52 Відповісти

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