Свириденко може очолити "Нафтогаз", - Железняк

Колишня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко може очолити НАК "Нафтогаз України".

Про це з посиланням на власні джерела повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Свириденко розглядають на посаду очільниці Нафтогазу

"Ще два джерела підтвердили, що зараз розглядається питання призначення Юлії Свириденко на посаду спочатку в.о. голови Нафтогазу, а потім і як постійного СЕО",- написав парламентар.

Роль Наглядової ради

Железняк зазначив, що призначення Свириденко повинна погодити Наглядова рада. Туди, за його словами, скоро призначать ще одного представника держави Олексія Соболева, який обіймає посаду заступника керівника Офісу президента.

"Ну і далі є план провести призначення та конкурс. Чи навпаки, але в будь-якому разі зараз це дуже ймовірний сценарій", - заявив Железняк.

Нагадаємо, що наразі виконувачем обов’язків голови правління НАК "Нафтогаз" України є Сергій Федоренко. Призначення відбулося 17 липня 2026 року — після того, як попередній керівник компанії Сергій Корецький обійняв посаду прем'єр-міністра.

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Що передувало

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

Президент Володимир Зеленський пропонував Юлії Свириденко посаду посла США в Україні, однак, за даними ЗМІ, вона відмовилася.

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