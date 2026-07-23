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Зеленський запропонував Свириденко посаду посла США, щодо Умєрова ще не визначився

Зеленський про посади для Свириденко та Умєрова

Президент України Володимир Зеленський пропонував Юлії Свириденко посаду посла США в Україні.

Про це президент повідомив на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Києві у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо

Також Зеленський зазначив, що розмірковує щодо нової посади Рустема Умєрова.

"Я думаю про це. У нас є обговорення із Рустемом і з Юлією. Ми повернемося до Свириденко. У нас є пропозиції. Це вже не секрет, що, дійсно, при всій повазі до Ольги Стефанішиної, це не секрет, що я розраховував і пропонував Юлі Свириденко місце посла в США", – сказав Зеленський.

Також читайте: Умєров провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером

Що передувало

Читайте: Зеленський проведе з Умєровим окрему зустріч, - ОП

Автор: 

Зеленський Володимир (28460) Свириденко Юлія (998) Умєров Рустем (907)
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Топ коментарі
+9
Умєрова треба пропонувати тільки парашу і баланду.
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23.07.2026 15:18 Відповісти
+9
А кадрові дипломати в нас скінчились?
Чи то не по-зеленому?
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23.07.2026 15:20 Відповісти
+3
Щось повії стали капризними. Не хочуть залишати освоєні грошовиті місця.
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23.07.2026 15:34 Відповісти

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