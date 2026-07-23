Зеленський запропонував Свириденко посаду посла США, щодо Умєрова ще не визначився

Президент України Володимир Зеленський пропонував Юлії Свириденко посаду посла США в Україні.

Про це президент повідомив на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Києві у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо

Також Зеленський зазначив, що розмірковує щодо нової посади Рустема Умєрова.

"Я думаю про це. У нас є обговорення із Рустемом і з Юлією. Ми повернемося до Свириденко. У нас є пропозиції. Це вже не секрет, що, дійсно, при всій повазі до Ольги Стефанішиної, це не секрет, що я розраховував і пропонував Юлі Свириденко місце посла в США", – сказав Зеленський.

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Що передувало

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський запропонував посаду секретаря РНБО ексглаві МВС Ігорю Клименку.

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