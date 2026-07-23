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Зеленский предложил Свириденко должность посла в США, по поводу Умерова пока не определился

Зеленский о должностях для Свириденко и Умерова

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко должность посла США в Украине.

Об этом президент сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Что известно

Также Зеленский отметил, что обдумывает вопрос о новой должности Рустема Умерова.

"Я думаю об этом. У нас идут обсуждения с Рустемом и с Юлией. Мы вернемся к Свириденко. У нас есть предложения. Это уже не секрет, что, действительно, при всем уважении к Ольге Стефанишиной, это не секрет, что я рассчитывал и предлагал Юле Свириденко должность посла в США", - сказал Зеленский.

Читайте также: Умеров провел встречу с послом США при НАТО Витакером

Что предшествовало

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Автор: 

Зеленский Владимир (24935) Свириденко Юлия (525) Умеров Рустем (823)
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Топ комментарии
+9
Умєрова треба пропонувати тільки парашу і баланду.
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23.07.2026 15:18 Ответить
+9
А кадрові дипломати в нас скінчились?
Чи то не по-зеленому?
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23.07.2026 15:20 Ответить
+3
Щось повії стали капризними. Не хочуть залишати освоєні грошовиті місця.
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23.07.2026 15:34 Ответить

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