Зеленский предложил Свириденко должность посла в США, по поводу Умерова пока не определился

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко должность посла США в Украине.

Об этом президент сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Что известно

Также Зеленский отметил, что обдумывает вопрос о новой должности Рустема Умерова.

"Я думаю об этом. У нас идут обсуждения с Рустемом и с Юлией. Мы вернемся к Свириденко. У нас есть предложения. Это уже не секрет, что, действительно, при всем уважении к Ольге Стефанишиной, это не секрет, что я рассчитывал и предлагал Юле Свириденко должность посла в США", - сказал Зеленский.

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Что предшествовало

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил должность секретаря СНБО экс-главе МВД Игорю Клименко.

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