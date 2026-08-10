У Болгарії спалахнув скандал через український дрон: президентка зробила заяву

У Болгарії тривають дискусії після вибуху безпілотника у повітряному просторі країни поблизу Кардама.

Як йдеться у повідомленні Болгарського національного телебачення, президентка країни Іляна Йотова заявила, що очікує на доповіді спецслужб, аби встановити походження безпілотника та обставини інциденту. Вона наголосила на необхідності повного з’ясування деталей, пише Цензор.НЕТ.

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Розслідування інциденту та позиція влади

"Ми максимально зацікавлені в тому, щоб розслідування було всебічним", – зазначила Йотова.

Іляна Йотова підкреслила потребу посилення можливостей країни для протидії безпілотникам та підтримки національних виробників дронів і антидронових систем. Окремо президентка закликала до активізації міжнародного дипломатичного тиску для недопущення загострення ситуації у Чорному морі.

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Реакція політиків і дипломатичні кроки

На тлі інциденту Міністерство закордонних справ Болгарії викликало посолку України Олесю Ілащук. Зустріч запланована на понеділок, оскільки дипломатка перебуває за межами країни.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у суботу, 8 серпня, в Болгарії поблизу кордону з Румунією вибухнув безпілотник. У Міністерстві оборони Болгарії заявляють, що цей БпЛА міг бути українським.

В МЗС України заявили, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії.

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