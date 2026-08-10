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Новини Падіння дрона в Болгарії
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У Болгарії спалахнув скандал через український дрон: президентка зробила заяву

Дрон у Болгарії: влада з’ясовує обставини вибуху

У Болгарії тривають дискусії після вибуху безпілотника у повітряному просторі країни поблизу Кардама.

Як йдеться у повідомленні Болгарського національного телебачення, президентка країни Іляна Йотова заявила, що очікує на доповіді спецслужб, аби встановити походження безпілотника та обставини інциденту. Вона наголосила на необхідності повного з’ясування деталей, пише Цензор.НЕТ.

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Розслідування інциденту та позиція влади

"Ми максимально зацікавлені в тому, щоб розслідування було всебічним", – зазначила Йотова.

Іляна Йотова підкреслила потребу посилення можливостей країни для протидії безпілотникам та підтримки національних виробників дронів і антидронових систем. Окремо президентка закликала до активізації міжнародного дипломатичного тиску для недопущення загострення ситуації у Чорному морі.

Також читайте: Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії,- МЗС

Реакція політиків і дипломатичні кроки

На тлі інциденту Міністерство закордонних справ Болгарії викликало посолку України Олесю Ілащук. Зустріч запланована на понеділок, оскільки дипломатка перебуває за межами країни.

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що у суботу, 8 серпня, в Болгарії поблизу кордону з Румунією вибухнув безпілотник. У Міністерстві оборони Болгарії заявляють, що цей БпЛА міг бути українським.
  • В МЗС України заявили, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії.

Читайте також: Дрон вибухнув поблизу газопроводу у Болгарії: у Міноборони країни кажуть, що БпЛА, ймовірно, український

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Болгарія (630) дрони (8587)
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Топ коментарі
+22
Які вони всі грізні коли дрон український. Аж с трусів вистрибують.
А коли ракета русні - єєє...нуу...це ж не навмисно...на провокації не ведемся...
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10.08.2026 02:04 Відповісти
+7
Тобто варіантів взагалі не розглядають, що втрачені українські дрони може запускати русня?
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10.08.2026 02:49 Відповісти
+3
А де скандал?
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10.08.2026 03:42 Відповісти

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