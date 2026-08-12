У Росії українського бізнесмена звинуватили у "держзраді" через сплату податків в Україні

У Росії 60-річного підприємця Олега Варюхіна звинуватили у "державній зраді" через те, що він, проживаючи та ведучи бізнес в Україні, сплачував податки до українського бюджету. Чоловіка затримали після його приїзду до РФ та відправили до СІЗО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Медіазона". 12 серпня Московський міський суд залишив Варюхіна під вартою.

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Понад 25 років жив і працював в Україні

За словами адвоката Юрія Шеля, Варюхін із 1999 року жив в Україні та займався підприємницькою діяльністю, пов’язаною з продажем парфумерії. З отриманих доходів він сплачував податки як підприємець.

Водночас захисник стверджує, що Варюхін не отримував ані російського, ані українського паспорта та користувався документами, які походять ще з часів СРСР.

"Він колишній льотчик, пенсіонер. Крім паспорта СРСР, у нього ніколи інших документів не було. Він останній громадянин СРСР, можете так і написати", – розповів адвокат "Медіазоні".

За даними видання, Варюхін народився у Норильську, а останній паспорт на території Росії отримував ще у 1981 році. У 2014 році йому також видали внутрішній документ в Україні, який адвокат називає свідоцтвом підприємця.

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Затримали після прильоту до Росії

На початку травня Варюхін прилетів до Росії з Кишинева, щоб відвідати родичів. За словами адвоката, перетнути кордон він мав за тимчасовим документом, отриманим у російському посольстві в Молдові.

Однак підприємця затримали в аеропорту.

Захисник наголошує, що звичайна сплата податків у країні, де людина живе та працює, не може вважатися державною зрадою.

"Будь-який працівник будь-якої держави зобов’язаний платити податки. Вплинути на це він ніяк не може. Вважаю, що Варюхін, перебуваючи на території України, сплачував належний податок як індивідуальний підприємець. Куди держава розподіляє ці податки, він вплинути не міг", – заявив Шель у суді.

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Перед справою про "держзраду" його чотири рази арештовували на 15 діб

До відкриття справи про "держзраду" Варюхін кілька місяців фактично не виходив на волю.

За даними "Медіазони", з травня до липня російська поліція чотири рази поспіль складала на нього адміністративні протоколи за нібито дрібне хуліганство. Щоразу суд призначав чоловікові по 15 діб арешту.

Вперше його затримали 4 травня нібито за нецензурну лайку на спортивному майданчику. 19 травня, одразу після звільнення, Варюхіна затримали знову. Наступні затримання відбулися 18 червня та 5 липня.

Зрештою 22 липня Міщанський суд Москви відправив Варюхіна до СІЗО вже у кримінальній справі про "державну зраду". 12 серпня Мосміськсуд залишив це рішення чинним.

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