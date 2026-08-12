ФСБ схопила у Краснодарі чоловіка, який нібито готував підрив автомобіля працівника військкомату на замовлення "українських спецслужб"

У російському Краснодарі затримали чоловіка, якого ФСБ РФ звинувачує у підготовці підриву автомобіля працівника військкомату. Російська спецслужба стверджує, що затриманий нібито діяв за завданням представників української організації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Медіазона", з посиланням на ФСБ РФ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За версією російських силовиків, у вересні 2025 року чоловік через Telegram нібито зв'язався з представниками "української терористичної організації". Назву української спецслужби, яку вони так охарактеризували, у ФСБ не вказали.

У російському відомстві стверджують, що за грошову винагороду чоловік нібито отримав завдання підірвати автомобіль працівника військового комісаріату Краснодарського краю.

За твердженням ФСБ, підозрюваного затримали у Краснодарі під час вилучення із тайника саморобного вибухового пристрою. Російська спецслужба заявила, що у ньому містилася вибухова речовина "західного виробництва".

Ім'я затриманого російські ЗМІ не називають. Повідомляється, що суд уже відправив його до СІЗО.

Незалежного підтвердження викладеної ФСБ версії обставин справи наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ заявила про затримання у Мордовії групи росіян за підозрою в роботі з SIM-боксами "в інтересах розвідки України". ВIДЕО