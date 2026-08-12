ФСБ задержала в Краснодаре мужчину, якобы готовившего подрыв автомобиля сотрудника военкомата по заказу "украинских спецслужб"

В российском Краснодаре задержали мужчину, которого ФСБ РФ обвиняет в подготовке взрыва автомобиля сотрудника военкомата. Российская спецслужба утверждает, что задержанный якобы действовал по заданию представителей украинской организации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности "Медиазона", со ссылкой на ФСБ РФ.

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По версии российских силовиков, в сентябре 2025 года мужчина через Telegram якобы связался с представителями "украинской террористической организации". Название украинской спецслужбы, которую они так охарактеризовали, в ФСБ не указали.

В российском ведомстве утверждают, что за денежное вознаграждение мужчина якобы получил задание взорвать автомобиль сотрудника военкомата Краснодарского края.

По утверждению ФСБ, подозреваемого задержали в Краснодаре во время изъятия из тайника самодельного взрывного устройства. Российская спецслужба заявила, что в нем содержалось взрывчатое вещество "западного производства".

Имя задержанного российские СМИ не называют. Сообщается, что суд уже отправил его в СИЗО.

Независимого подтверждения изложенной ФСБ версии обстоятельств дела пока нет.

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