ФСБ заявила о задержании в Мордовии группы россиян по подозрению в работе с SIM-боксами "в интересах разведки Украины". ВИДЕО

Российская ФСБ заявила о задержании в Мордовии группы граждан РФ, подозреваемых в обеспечении скрытой работы SIM-боксов якобы в интересах военной разведки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе "Медиазона", со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

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По версии российской спецслужбы, деятельность задержанных якобы координировали украинские спецслужбы через гражданина России, которого ФСБ называет их агентом.

Российская сторона утверждает, что этот мужчина снабжал других участников "серыми" SIM-картами и SIM-боксами. Часть такого оборудования, по утверждению ФСБ, работала на территории Саранска.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Россиянину, которого ФСБ называет агентом украинской разведки, также инкриминируют "государственную измену".

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ФСБ обнародовала видео с задержаниями и обысками. На записи один из фигурантов рассказывает, что нашел предложение о работе в Telegram. По его словам, ему предложили звонить на определенные номера и проверять связь, а впоследствии он якобы выяснил, что таким образом работал с SIM-боксом.

Также мужчина утверждает, что позже получил задание отправить SIM-бокс в другой город, а вознаграждение за работу ему выплачивали в долларах.

Украинская сторона пока не комментировала заявления российской ФСБ. Независимого подтверждения версии, изложенной российской спецслужбой, нет.

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