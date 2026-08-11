ФСБ заявила о задержании в Мордовии группы россиян по подозрению в работе с SIM-боксами "в интересах разведки Украины". ВИДЕО
Российская ФСБ заявила о задержании в Мордовии группы граждан РФ, подозреваемых в обеспечении скрытой работы SIM-боксов якобы в интересах военной разведки Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе "Медиазона", со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.
По версии российской спецслужбы, деятельность задержанных якобы координировали украинские спецслужбы через гражданина России, которого ФСБ называет их агентом.
Российская сторона утверждает, что этот мужчина снабжал других участников "серыми" SIM-картами и SIM-боксами. Часть такого оборудования, по утверждению ФСБ, работала на территории Саранска.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Россиянину, которого ФСБ называет агентом украинской разведки, также инкриминируют "государственную измену".
ФСБ обнародовала видео с задержаниями и обысками. На записи один из фигурантов рассказывает, что нашел предложение о работе в Telegram. По его словам, ему предложили звонить на определенные номера и проверять связь, а впоследствии он якобы выяснил, что таким образом работал с SIM-боксом.
Также мужчина утверждает, что позже получил задание отправить SIM-бокс в другой город, а вознаграждение за работу ему выплачивали в долларах.
Украинская сторона пока не комментировала заявления российской ФСБ. Независимого подтверждения версии, изложенной российской спецслужбой, нет.
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