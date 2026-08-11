ФСБ заявила про затримання у Мордовії групи росіян за підозрою в роботі з SIM-боксами "в інтересах розвідки України". ВIДЕО

Російська ФСБ заявила про затримання у Мордовії групи громадян РФ, яких підозрюють у забезпеченні прихованої роботи SIM-боксів нібито в інтересах військової розвідки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема й "Медіазона", з посиланням на пресслужбу ФСБ РФ.

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За версією російської спецслужби, діяльність затриманих нібито координували українські спецслужби через громадянина Росії, якого ФСБ називає їхнім агентом.

Російська сторона стверджує, що цей чоловік забезпечував інших учасників "сірими" SIM-картами та SIM-боксами. Частина такого обладнання, за твердженням ФСБ, працювала на території Саранська.

Проти затриманих порушили кримінальну справу за статтею про незаконне використання абонентського термінала пропуску трафіку. Росіянину, якого ФСБ називає агентом української розвідки, також інкримінують "державну зраду".

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ФСБ оприлюднила відео із затриманнями та обшуками. На записі один із фігурантів розповідає, що знайшов пропозицію роботи у Telegram. За його словами, йому запропонували телефонувати на певні номери та перевіряти зв'язок, а згодом він нібито з'ясував, що таким чином працював із SIM-боксом.

Також чоловік стверджує, що пізніше отримав завдання відправити SIM-бокс до іншого міста, а винагороду за роботу йому виплачували в доларах.

Українська сторона наразі не коментувала заяви російської ФСБ. Незалежного підтвердження викладеної російською спецслужбою версії немає.

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