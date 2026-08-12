В России украинского бизнесмена обвинили в "госизмене" из-за уплаты налогов в Украине

В России 60-летнего предпринимателя Олега Варюхина обвинили в "государственной измене" за то, что он, проживая и ведя бизнес в Украине, платил налоги в украинский бюджет. Мужчину задержали после его приезда в РФ и поместили в СИЗО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медиазона". 12 августа Московский городской суд оставил Варюхина под стражей.

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Более 25 лет жил и работал в Украине

По словам адвоката Юрия Шеля, Варюхин с 1999 года жил в Украине и занимался предпринимательской деятельностью, связанной с продажей парфюмерии. С полученных доходов он платил налоги как предприниматель.

В то же время защитник утверждает, что Варюхин не получал ни российского, ни украинского паспорта и пользовался документами, выданными еще во времена СССР.

"Он бывший летчик, пенсионер. Кроме паспорта СССР, у него никогда не было других документов. Он последний гражданин СССР, можете так и написать", - рассказал адвокат "Медиазоне".

По данным издания, Варюхин родился в Норильске, а последний паспорт на территории России получал еще в 1981 году. В 2014 году ему также выдали внутренний документ в Украине, который адвокат называет свидетельством предпринимателя.

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Задержали после прилета в Россию

В начале мая Варюхин прилетел в Россию из Кишинева, чтобы навестить родственников. По словам адвоката, пересечь границу он должен был по временному документу, полученному в российском посольстве в Молдове.

Однако предпринимателя задержали в аэропорту.

Защитник подчеркивает, что обычная уплата налогов в стране, где человек живет и работает, не может считаться государственной изменой.

"Любой работник любого государства обязан платить налоги. Повлиять на это он никак не может. Считаю, что Варюхин, находясь на территории Украины, уплачивал надлежащий налог как индивидуальный предприниматель. Куда государство распределяет эти налоги, он повлиять не мог", - заявил Шель в суде.

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До возбуждения дела о "госизмене" его четыре раза арестовывали на 15 суток

До возбуждения дела о "госизмене" Варюхин несколько месяцев фактически не выходил на свободу.

По данным "Медиазоны", с мая по июль российская полиция четыре раза подряд составляла на него административные протоколы за якобы мелкое хулиганство. Каждый раз суд назначал мужчине по 15 суток ареста.

Впервые его задержали 4 мая якобы за нецензурную брань на спортивной площадке. 19 мая, сразу после освобождения, Варюхина задержали снова. Следующие задержания произошли 18 июня и 5 июля.

В итоге 22 июля Мищанский суд Москвы отправил Варюхина в СИЗО уже по уголовному делу о "государственной измене". 12 августа Мосгорсуд оставил это решение в силе.

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