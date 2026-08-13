МЗС України допускає можливу зустріч Зеленського з Лукашенком заради збереження життів та припинення війни
Режим комунікації з білоруською стороною є необхідним для організації регулярних обмінів військовополоненими. В умовах війни вище керівництво України за певних обставин може піти на зустріч із диктатором Білорусі Олександром Лукашенком, якщо ціною цього буде збереження людських життів або припинення бойових дій.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив посол з особливих доручень МЗС України Ярослав Чорногор, передає Цензор.НЕТ.
Функціонування посольства та коридори для обмінів
За словами посла, дипломатичні відносини між Україною та Білоруссю не розірвані, а посольство України в Мінську продовжує працювати.
"Посольство України в Білорусі не зачинене, дипломатичні відносини не розірвані. Ми бачимо постійні обміни через територію Білорусі українських і російських військовополонених. А без комунікації з режимом Лукашенка це не було б можливим. Тому ми можемо припускати, і бачимо ці приклади реалізації, що такі комунікації відбуваються", — зазначив дипломат.
"Категорія виживання" та переговори вищого рівня
Коментуючи ймовірність прямих контактів між президентом України Володимиром Зеленським та Олександром Лукашенком, представник МЗС окреслив ключові пріоритети української держави в умовах виснажливого протистояння.
"Є категорія цінностей, а є категорія виживання. Якщо в умовах війни буде необхідність для того, щоб зменшити кількість людських жертв або взагалі зупинити бойові дії — і для цього президенту України чи комусь із державних службовців України буде потрібно зустрітися з тим чи іншим супротивником, чи представником протилежної сторони, то такі дії будуть, можливо, і здійснені... Я не кажу, що це обов'язково станеться. Але якщо ціна цієї зустрічі буде варта того, щоб зустрітися, зокрема заради збереження людських життів, все можливо", — резюмував Чорногор.
- Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що Офіс президента України звернувся до генпрокурора Руслана Кравченка з проханням розглянути можливість порушення кримінального провадження щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка: той у 2022 році надав РФ свою державу як майданчик для повномасштабного вторгнення.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повномасштабна війна Росії проти України нібито почалася через корупцію та "крадіжки" всередині України.
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