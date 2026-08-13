МЗС України допускає можливу зустріч Зеленського з Лукашенком заради збереження життів та припинення війни

Режим комунікації з білоруською стороною є необхідним для організації регулярних обмінів військовополоненими. В умовах війни вище керівництво України за певних обставин може піти на зустріч із диктатором Білорусі Олександром Лукашенком, якщо ціною цього буде збереження людських життів або припинення бойових дій.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив посол з особливих доручень МЗС України Ярослав Чорногор, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Функціонування посольства та коридори для обмінів

За словами посла, дипломатичні відносини між Україною та Білоруссю не розірвані, а посольство України в Мінську продовжує працювати.

"Посольство України в Білорусі не зачинене, дипломатичні відносини не розірвані. Ми бачимо постійні обміни через територію Білорусі українських і російських військовополонених. А без комунікації з режимом Лукашенка це не було б можливим. Тому ми можемо припускати, і бачимо ці приклади реалізації, що такі комунікації відбуваються", — зазначив дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна чітко розрізняє білоруський народ і режим Лукашенка, - Сибіга

"Категорія виживання" та переговори вищого рівня

Коментуючи ймовірність прямих контактів між президентом України Володимиром Зеленським та Олександром Лукашенком, представник МЗС окреслив ключові пріоритети української держави в умовах виснажливого протистояння.

"Є категорія цінностей, а є категорія виживання. Якщо в умовах війни буде необхідність для того, щоб зменшити кількість людських жертв або взагалі зупинити бойові дії — і для цього президенту України чи комусь із державних службовців України буде потрібно зустрітися з тим чи іншим супротивником, чи представником протилежної сторони, то такі дії будуть, можливо, і здійснені... Я не кажу, що це обов'язково станеться. Але якщо ціна цієї зустрічі буде варта того, щоб зустрітися, зокрема заради збереження людських життів, все можливо", — резюмував Чорногор.

Читайте також: Міноборони Білорусі вже не бачить підготовки України та НАТО до нападу: "Ситуація стабільна"