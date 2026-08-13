Після атаки дронів у Новоросійську зупинили вже третій зерновий термінал

У російському Новоросійську зупинив роботу зерновий термінал КСК – третій після атаки дронів на порт 12 серпня. Російська залізниця припинила відправлення зерна на адресу всіх трьох терміналів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на транспортну групу "Дело".

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КСК повністю припинив операції із зерном

У компанії заявили, що роботу КСК призупинили "з метою забезпечення безпеки працівників та інфраструктури".

Термінал припинив приймати автомобільний і залізничний транспорт, завантажувати зерно на морські судна та виконувати інші операції.

Коли роботу відновлять, наразі невідомо.

КСК є найбільшим зерновим терміналом Новоросійська. Його пропускна спроможність становить до 9 млн тонн зерна на рік.

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Напередодні були пошкоджені ще два термінали

12 серпня Новоросійськ атакували безпілотники. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали два інші зернові термінали – НЗТ та НКХП.

Після цього Російська залізниця заборонила завантаження зерна для подальшого транспортування на адресу КСК, НЗТ і НКХП.

Таким чином, відвантаження зерна через усі три термінали Новоросійська наразі зупинене.

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