Після атаки дронів у Новоросійську зупинили вже третій зерновий термінал
У російському Новоросійську зупинив роботу зерновий термінал КСК – третій після атаки дронів на порт 12 серпня. Російська залізниця припинила відправлення зерна на адресу всіх трьох терміналів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на транспортну групу "Дело".
КСК повністю припинив операції із зерном
У компанії заявили, що роботу КСК призупинили "з метою забезпечення безпеки працівників та інфраструктури".
Термінал припинив приймати автомобільний і залізничний транспорт, завантажувати зерно на морські судна та виконувати інші операції.
Коли роботу відновлять, наразі невідомо.
КСК є найбільшим зерновим терміналом Новоросійська. Його пропускна спроможність становить до 9 млн тонн зерна на рік.
Напередодні були пошкоджені ще два термінали
12 серпня Новоросійськ атакували безпілотники. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали два інші зернові термінали – НЗТ та НКХП.
Після цього Російська залізниця заборонила завантаження зерна для подальшого транспортування на адресу КСК, НЗТ і НКХП.
Таким чином, відвантаження зерна через усі три термінали Новоросійська наразі зупинене.
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